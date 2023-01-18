台台併傳破局 業界高層：背後藏兩大盤算

NCC通過兩大電信合併案，並要求業者針對超標頻寬限期改正，「台台併」傳出破局風聲，但業界高層剖析，破局機率很低，背後其實藏著台灣大向NCC表達不滿、向台灣之星重新議價的兩大盤算。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天審議通過台灣大合併台灣之星、遠傳電信合併亞太電信兩大申請案；由於合併後2家業者頻寬超標違法，附款要求台灣大、遠傳在2024年6月底前，以無償繳回頻寬、交換或交易等方式，限期改正頻寬超標問題。

但市場也傳出「台台併」可能生變的風聲，原因來自台灣大不滿NCC所提超標頻寬限期改正等要求。

然而，業界高層受訪指出，「台台併」破局可能性相當低，「機率恐怕只有1%」，釋出消息的背後推估有兩個盤算，第一，向NCC表達不滿，要政府「看著辦」，第二，向台灣之星施壓，要求重新議價的談判手段。

但他也指出，「放話歸放話」，如今台灣大還是要面對競爭大環境的現實，且砍價程度恐怕也有限。

為何「台台併」破局機率低，高層指出，畢竟在「遠亞併」已成定局，中華電頻譜臨界1/3上限的前提下，台灣大哥大和台灣之星可說是「彼此都是唯一選項」，而台灣大不併購台灣之星，用戶數規模就與電信兩雄差一大截，做實「老三地位」，在大者恆大的電信市場明顯不利。

而台灣大不併購台灣之星，台灣之星也沒有退場機制，未來台灣大要面臨的劇本則是，第一，任由台灣之星繼續以低價接收用戶，在亞太電消失的狀況下，雖難以轉盈，但可能因此谷底反彈壯大，收購價反而變貴；第二，台灣之星若經營不善，用戶流失、經營價值也會比現在減損，台灣大先前都願意在遠亞併拍板前出手了，可以不必等到「人老珠黃」才出手。

此外，「台台併」如果宣布破局，台灣大身為上市公司可能馬上會面臨在資本市場的股價下跌，市值蒸發的損失，可能還比不上重新議價的利益，一來一回下，這個算盤未必划算。

台灣大哥大總經理林之晨先前則是提到，與台灣之星的合約還在，而任何一方都有終止合併案的權利，且最後都會再經過台灣大董事會核准，董事們會依據對公司利益是否有正面影響再做決議；言下之意，決定權最終還是握在台灣大手中。

不過，產業圈也有聲音指出，台灣大近年靠著小金雞momo電商撐腰，也積極轉型科技公司，在電信產業地位是老二還是老三，未必是大老闆真正在意的，「是否有利可圖、算盤怎麼打才夠精」，可能才是左右事情發展的關鍵。（編輯：楊凱翔）1120118

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