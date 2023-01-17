全球筆電出貨 Q1恐再摔

去年PC產業遭逢全球政經局勢拖累，尤其下半年在市場需求加速反轉下，第四季及全年度皆以雙位數跌幅衰退，研調機構統計，全球筆電單季出貨量跌破4,000萬台、全年僅1.86億台，年減24.5％，今年第一季還將再季減9.5％、跌至3,510萬台，來到近十年同期谷底。

研調機構指出，去年下半年全球筆電逐季走衰，除受限市場需求疲軟外，筆電品牌廠在北美及中國大舉祭出促銷活動，銷售結果仍不如預期，傳統旺季效益動能並未發酵。目前產業共識多預期PC庫存去化期將延長至今年第二季，通路下單轉趨保守及謹慎的心態也將延續至今年上半年。

TrendForce並預估，2023年全球筆電市況仍將持續受到政經情勢不明的影響而被壓抑，致全年度出貨總量再以7.8％年減幅，降至1.71億台。

另一方面，因應持續升溫的地緣政治干擾，筆電產業的供應鏈移轉也在美系品牌廠主導下，加速代工廠在非中地區的布局。

近期積極推進越南生產佈局的，包括仁寶、緯創及鴻海（富士康）等。看好越南夾帶地理優勢，方便物料由中國運輸至當地，加上具相對低廉且年輕的勞動人口紅利，成為吸引品牌及代工廠進駐的主要因素。

TrendForce指出，以商務機款為主力的美系品牌廠，已規劃在2023年就要把越南的出貨比重拉升至20％，並至2027年後僅保留約2～3成出貨比重於中國產線。

至於另一家以採用自家SoC的美系品牌業者，更早已選定於越南落腳，並從耳機、手機到筆電等產品建立品牌完整的產品聚落為目標，預估其筆電今年在越南的出貨比重就將達該品牌總量的10％。

而正積極提升在墨西哥生產量，並擴大尋求於印度當地合作外包廠的另一美系品牌，則以就近服務消費市場的策略，貼近具相檔規模的消費經濟體。