台積電去年Q4很狂 市占超車三星快5倍

台積電去（2022）年第四季淨利達2,959億元，每股盈餘（EPS）11.41元均續創新高，繳出如此漂亮成續單也反映出市場版圖擴張。市調機構Counterpoint Research公布第四季全球晶圓代工市占率，台積電攀升至60％，穩居龍頭寶座，遙遙領先三星的13％，更高出4.6倍之多。

報告指出，在5奈米、4奈米先進製程拉高的帶動下，台積電去年第四季衝上6成市占率，強壓其他競爭對手，韓廠三星持平，聯電和中芯較前季下滑1%，分別為6%、5%。

Counterpoint Research統計全球五大晶圓代工廠近七季（2021第二度到2022第四季）市占，排名幾乎沒有變化，最新市占率依序為台積電（60%）、三星（13%）、聯電（6%）、格芯（6%）、中芯國際（5%）、其他（10%）。

2022年全球邏輯晶圓代工營收較前一年增加27%，但因消費需求疲弱，市場買氣不振，加上IC設計業者庫存水位高漲，這些因素為2023年帶來巨大風險。

今年全球晶圓代工收入預估下滑5%至7%，首季平均產能利用率將跌至2022年的75%水位。

而受到庫存調整周期的負面影響，台積電今年上半年營運有挑戰，但不會延緩先進製程推進和海外擴廠計畫，下半年將有望恢復成長軌道。

（中時新聞網 吳美觀）

延伸閱讀

台積電年線反壓重 大立光反彈遇5日線

法人挺 台積電、台達電權證樂

站上505元 台積電市值 重返13兆