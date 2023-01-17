聯電不降價 半導體V起來?陸行之7點觀察

晶圓代工二哥聯電昨（16）日法說強硬表態，即使本季出貨預估季減19％，但產品報價不降，知名半導體分析師陸行之解析，通膨導致成本上升、資本支出減肥不足，晶圓廠自知削價也難催出客戶建立庫存，雖產用率的66％底部有守，但除台積電外，其他廠商今年恐衰退逾8％，DRAM、NAND通用最慘，即使產業周期V轉，但大V或小V還很難說。

陸行之今（17）日在臉書發文，表示台股今日封關、美國放假休市，在農曆過年前，我在這裏跟粉絲大大拜個早年，祝大家新春開運、鴻兔大展，並總結分享7點對半導體產業的看法。

1.這次晶圓代工/半導體下行周期確實沒有198年第3季底部晶圓代工產能利用率的55％，2001年第3季底部的44％，2009年第1季底部的33％這麼糟，之前預測這次2023上半年底部的產能利用率應該有個66％，目前看來T公司（台積電）、U公司（聯電）都應該守得住，其他純8吋製程的就不太行了，主因應是當初缺貨最嚴重，所以客戶瘋狂建立庫存。

2.下行周期的主流產品，代工價格還算穩定，陸行之認為主要因通膨導致，半導體製造成本續增，公司認知砍價讓客戶多下單/增加庫存，對未來復甦無益處。

台積電預估今年晶圓代工產值衰退3％，但陸行之認為減幅上看12％

3.晶圓代工下行周期毛利率從高點下滑10~15個百分比蠻正常，跟過去2、3級別廠商動輒步入虧損不同，毛利率下滑主要是折舊費用、研發費用占比提升。

4.資本開支還是砍的不夠，（台積電）小減、U公司（聯電）小增，會讓今年下半年至2024年的復甦相對溫和，由於代工產能充足，客戶何須擔心產能不足而大幅重建庫存呢，復甦還會是台積法說指的V型反轉？他認為，過去3大下行周期復甦都是V型，只是V的角度不同罷了。

5.看來第1季消費性電子的電腦、手機，低於季減15~20％的平均值，伺服器數據中心芯片需求也下來了，車用及工業用需求還是優於平均。下半年就靠各種新產品、新應用上線。

6.台積電說2023晶圓代工業衰退3％、自己小增，聯電則認為晶圓代工業衰退5％，但陸行之認為，今年除了台積電外，大部份晶圓代工廠衰退幅度上看8~12％。

7.DRAM、NAND通用產品的比較慘，陸續步入虧損，他也建議這些公司該想想如何增建客製化HBM（高頻寬記憶體）產品。

（旺得富理財網 李宗莉）

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