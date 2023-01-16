美廠轉單到 世界先進走出谷底

8吋晶圓代工廠世界先進第一季被市場估計將是產能利用率谷底，受惠於包括高通在內的美系半導體廠將電源管理IC訂單由中國晶圓代工廠移出並轉單到世界先進，且自第二季開始增加投片量，加上面板驅動IC訂單預期下半年進入上升周期，法人看好，世界先進今年產能利用率可望逐季回升，營運最壞情況已過。

世界先進受到消費性電子終端市場需求疲弱影響，面板驅動IC及電源管理IC客戶積極去化過多庫存，導致產能利用率進一步下降，去年12月合併營收月減12.0％達28.17億元，較前年同期減少38.8％。

世界先進去年第四季合併營收季減28.1％，較前年同期減少24.8％，雖達業績展望目標但位處低檔，累計去年全年合併營收516.94億元，較前年成長17.6％，年度營收仍創歷史新高，年度獲利亦將同步續締新猷。

以近期8吋晶圓代工市況來看，大尺寸及小尺寸面板驅動IC、消費性電源管理IC的晶圓代工需求持續下修，資料中心相關電源管理IC的8吋晶圓代工需求已見走弱，但包括再生能源、醫療裝置、車用電子等電源管理IC訂單相對穩定。整體來看，8吋晶圓代工需求上半年仍向下修正，但縮減幅度可望逐季縮小。

法人原本預期世界先進上半年產能利用率會逐季向下，但近期業界傳出好消息，由於晶圓三廠受惠於美系客戶轉單，第二季有機會回升到滿載，整體產能利用率可望在第一季觸底，第二季開始進入回升周期。

外資法人指出，包括高通等美國業者原本將電源管理IC交由中芯等中國晶圓代工廠生產，但為了配合美國政府圍堵中國半導體產業政策，去年下半年已開始將訂單移出中國並轉單到台灣或韓國，其中，世界先進已獲轉單，美系客戶第二季開始增加投片量，所以產能利用率將在近期觸底後開始回升，代表營運最壞情況已過。

世界先進第一季因庫存持續調整及淡季效應，營運表現會比去年第四季差，目前訂單可見度約三個月，不過隨著利用率向上，法人看好第二季合併營收及毛利率會有明顯反彈。而在國際局勢及地緣政治變化下，世界先進指出確實看到轉單情況發生，包括中國客戶近期洽詢要增加投片，近期也有美系客戶與世界簽訂長期代工協議。