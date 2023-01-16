庫存調整！聯電：晶圓代工不降價

晶圓專工大廠聯電16日召開法說會，去年第四季雖受半導體庫存去化影響導致產能利用率降低，但去年合併營收2,787.05億元，歸屬母公司稅後純益871.98億元，同步創下歷史新高，每股稅後純益7.09元。由於客戶積極調整庫存，聯電首季晶圓出貨預估季減17～19％，稼動率預期降至70％，但晶圓代工價格維持不變。

應對當前的景氣低迷，聯電已進行嚴格的成本控管措施，並盡可能推遲部份資本支出，但中長期來看，仍預期成熟製程結構性產能不足情況會在下半年之後逐步顯現。聯電去年下半年將部份資本支出延至今年，所以去年資本支出降至27億美元，但今年則增加至30億美元。

業內看法認為，若在需求欠佳的狀況下，即使降價也無法刺激更多的需求出現，因此廠商可能選擇拉低稼動率、控制產出，以達到維持價格的結果。

聯電去年第四季合併營收季減10.0％達678.36億元，較前年同期成長14.8％，毛利率季減4.4個百分點達42.9％，較前年同期增加3.8個百分點，營業利益季減21.6％達236.37億元，較前年同期成長34.2％，歸屬母公司稅後純益季減29.4％達190.68億元，與前年同期相較成長19.6％，每股稅後純益1.54元。

聯電去年合併營收2,787.05億元，較前年成長30.8％，平均毛利率年增11.3個百分點達45.1％，營業利益1042.92億元，較前年成長逾1倍，歸屬母公司稅後純益871.98億元，較前年成長56.3％，每股稅後純益7.09元。聯電去年合併營收、營業利益、稅後淨利均同創歷史新高。

聯電共同總經理王石表示，去年第四季由於大部份半導體終端市場需求顯著放緩，加上整體產業的庫存持續修正，聯電晶圓出貨量比前年同期減少14.8％，整體產能利用率降至90％。但由於持續在產品組合優化上的努力，平均售價略有上升，進而減緩對營收的衝擊。

王石表示，聯電去年28奈米及22奈米製程營收年增超過56％，主要來自OLED面板驅動IC及影像訊號處理器（ISP）的強勁需求。此外車用IC的業務量年增82％並達到整體業務9％。受惠於長期汽車電子化和自動化趨勢的推動。