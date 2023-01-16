家登尾牙獎金2億 工程師2023加薪7%

這家尾牙太狂 獎金2億! 平均每位員工分超過30萬 老董：未來加發購屋基金200萬

家登(3680)去年營收創新高，年成長逾4成，獲利估超過1個股本，周末舉辦尾牙發出獎金2億元，600多名員工平均每人分得逾30萬元。家登董事長邱銘乾表示，今年7月工程師將加薪7%，未來並將提供200萬元購屋補助金供員工抽獎。

邱銘乾說，家登去年營收與獲利同創新高，達成賺進超過1個股本的目標，他實現諾言，接連兩天分別在南部與北部舉行慶祝活動，共提供2部汽車、3輛機車及現金獎金抽獎。他說，因應未來營運成長需求，家登近年預計投入55億元建廠，員工人數將擴增至1000多人。

2023年營收可望成長25%

展望今年，半導體產業景氣恐將面臨逆風，台積電預期全球半導體營收將減少4%，但法人估家登2023年營收可望成長25%，也會積極投入擴產，單月晶圓載具產能目前約1.2萬顆，預計在下半年擴充到1.8萬顆。

家登原本公司從事塑膠外殼模具加工，2000年開始切入半導體前段製程設備及零件領域，目前是台積電晶圓設備協力廠商。

家登主要業務為光罩傳載解決方案、晶圓傳載解決方案、半導體機台設備等，台積電為最大客戶，佔家登營收比重超過50%，極紫外光光罩盒(EUV POD)產品供應台積電，目前家登EUV POD全球市佔率超過8成。

邱銘乾喊話，若今年每股稅後純益達15元，除既有的 3 台汽車大獎外，將再加碼購屋基金200萬元，充分照顧員工。

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（旺得富理財網 王順泉）