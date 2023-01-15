和碩童子賢:今年搶訂單速度比兔子跑得快

景氣不佳，代工廠大多對今年保守以對，不過台灣代工廠二哥和碩董事長童子賢對今年樂觀以對，並預期和碩搶訂單的速度會比兔子跑得快、成長會比兔子跳得高，和碩雙執行長鄧國彥則表示，今年和碩營運有機會與2022年出現持平至微幅成長，由通訊產品、消費性電子帶動，車用電子營收年增率則預期將繳出雙位數百分比。

和碩15日舉行尾牙，董事長童子賢、副董事長程建中，與和碩雙執行長鄧國彥、鄭光志共同受訪，這也是雙執行長9月上任以來首度公開亮相。

童子賢表示，今年上半年還要消化很多2022下半年的負擔，但他對今年依然樂觀期待，他更預期夏天來臨的時候，和碩搶訂單的速度會比兔子跑得快、成長會比兔子跳得高。

鄧國彥表示，今年全球經濟挑戰大，不過預期今年和碩營收有機會達到比持平多一點、微幅成長。相較於其他營收以筆電為主的台灣代工廠來說，消費性電子、通訊為中的和碩，對今年的營運展望預期是相對樂觀。

而以支持和碩相對樂觀預期的三大產品線通訊、消費性電子、PC來看，鄭光志表示，通訊產品有機會受惠於新技術WiFi 7的商用，為終端應用帶來新的商機，尤其新產品價格比較高，將能和碩網通業務成長，不過，消費性電子則直接受到全球景氣影響，上半年可能會差一點，希望能夠在下半年加緊趕回來，帶動消費性電子全年可能與去年差不多、或稍微好一點點，PC則是比去年衰退，首季年衰退幅度恐怕將達15％。

至於和碩下一個金雞母車用電子方面，鄧國彥、鄭光志重申，和碩對車用電子的投資今年將會有好的結果，客戶數量、產品都會多樣化，預期車用電子今年營收可望來到雙位數百分比成長。

中美對峙溫度升，鄧國彥表示，和碩客戶群的確都希望能夠擁有中國以外的產能，也因此，和碩預期今年的資本支出將維持在3～3.5億美元，跟2022年差不多，主要用於墨西哥與東南亞的產能擴充與設備更新。

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