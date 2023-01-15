科技大老看2023 充滿挑戰的一年

歷經三年的疫情洗禮，終於等到尾牙線上回到線下的時機，各家科技大廠大老相繼現身旺年會，為2023年景氣定調。不同於往年的樂觀，對2023年展望相形保守，從「審慎中不能太樂觀」、「充滿挑戰的一年」、「詭譎多變的一年」看來，2023年的挑戰恐不亞於2022年。

今年實體尾牙大秀由顯卡大廠技嘉以「技嘉奔未來，精彩無止境」於2022年12月26日揭開序幕，隨後逐漸進入高潮，元月10日起，包括廣達、仁寶、新金寶集團、神準都加入陣營，加上這個周六、日趕場加入的鴻海及和碩，當周的尾牙秀可謂星光熠熠。

值得關注的是，因為疫情稍緩，除鴻海、華碩外，其他各家科技廠均選擇以實體形式舉辦，目的就是希望藉久違的尾牙宴，犒賞一下辛苦的員工。

因疫情受惠的技嘉，近兩年營收相繼創下歷史新高及次高，站在高峰眺望2023年，雖然技嘉董事長葉培城在尾牙上表示，因通膨影響，2023年「審慎中不能太樂觀」，尤其是上半年。儘管如此，個別公司仍有表現機會，技嘉對2023年有著非常高的期待，預料會重返成長軌道。

廣達副董事長梁次震在尾牙上預測，「2023年仍會是充滿挑戰的一年」，為突破挑戰，廣達董事長林百里也在尾牙宣誓，將進行智慧轉型，新年度三大目標包括智慧製造、智慧醫療、智慧移動，智慧製造部分，已開始採用集團旗下達明機器人所做的機器人，大部分製程均已自動化、機器人化，另進軍醫療領域也有很大成果，相信疫情過後，會有更多新的智慧轉型帶動業績更好。

仁寶總經理翁宗斌對2023年展望同樣偏保守，翁宗斌在尾牙上推測，受全球通膨與升息影響，預估2023年筆電出貨將年減個位數，大環境不佳影響，仁寶今年首季營運估將呈現季衰退，不過，下半年表現應會優於上半年。

將2023年定調為「詭譎多變的一年」的仁寶暨新金寶集團董事長許勝雄，卻認為愈是不景氣愈要投資，並分別在仁寶及新金寶集團旺年會上表示，包括仁寶、新金寶2023年都將持續擴產。

仁寶2023年將持續投資台灣，總投資額將達到300億元，主要投資範圍包括台北市、新北市以及高雄市，此外也規畫到墨西哥擴廠，生產車用電子產品。

新金寶集團2023年擴產也不手軟，許勝雄強調，金寶從1988年進入泰國、1989年正式在泰國投產，迄今已在當地擁有12個工廠，除了泰國之外，在台灣、大陸、菲律賓、泰國、美國、墨西哥、巴西七個國家也都設有工廠，如果再將仁寶的越南廠跟波蘭廠也納入，整個金仁寶集團在全球九個國家將擁有18個工廠。