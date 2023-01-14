外資憂慮的3個真相 台積ADR軟腳 買點曝

美股續噴！道瓊飆百點 台積電ADR卻軟腳 外資不敢說的3個真相

美股財報季開跑，摩根大通、美國銀行等4大銀行財報優於預期，激勵美股4大指數全收紅，除道瓊飆逾百點，那指也連6日走揚，但半導體為主的費半休息，台積電ADR更翻黑。

法人研究員指出，神山法說激情過後，市場開始冷靜解讀3大現象，除上季靠匯率助攻才勉強繳出亮眼EPS，今年起更因減免到期，稅率將由10%拉高到15%，加上3奈米貢獻時程放緩，下半年不僅不可能V轉，連U型復甦都嫌困難。

觀察美股周五（13日）4大指數表現，道瓊上漲112.64點或0.33%，收3萬4302.61 點；那指漲78.05點或0.71%，收1萬1079.16點；標普500漲15.92點或0.4%，收3999.09點；費半漲11.01點或0.39%，收2800.66點。

台股ADR部分，台積電下跌0.20美元或0.23%，收86.8美元，換算台股價格為527.52元；聯電跌0.07美元或0.92%，收7.5美元，換算台股價格為45.58元；日月光下跌0.01美元或0.14%，收7.05美元，換算台股價格為107.11元；中華電信上漲0.24美元或0.64%，收37.68美元，換算台股價格為114.5元。

美股周線部分，除道瓊周漲2%、標普周漲2.7%，那指更漲4.82%，創去年1月11日以來單周最佳。而下周一（1月16日）為馬丁·路德·金恩紀念日，美股休市。

分析師估台積今年股息18.7元起跳，跌破450元的巴菲特防線是買點

展望台積電後市，永誠資產管理處研究員范振峰認為，去年第4季營收僅勉強達到低標，主因是7奈米稼動率下滑，僅靠匯率助攻、壓低成本，才順利繳出亮眼EPS。展望後市，隨部分減免到期，台積電稅率將由10%拉高到19%，即使台版晶片法上路，今年起稅率回落到15%，仍高於過去水準。

此外，先進製程3奈米部分，沒有幾個客戶下單也會是大問題，預期3奈米貢獻來的慢，加上7、5奈米家族都仍是主流，所以以營收占比遠劣於預期， 即使公司預期第2季景氣落底，但需求難會強勁復甦，甚至還要擔心大陸內需與債務風暴的氣氛影響，無論是市場或台積預期的U型復甦或V行反轉，都不會是今年應有的景氣趨勢。

但永誠國際投顧分析師陳威良以股息發放率低標47.81%、去年EPS39.2元推算，台積電今年股息保守估計也有18.7元，殖利率有上調空間，外資押寶與美債殖利率黃金交叉，因而回補，未來若跌破450元的巴菲特防線就是買點，散戶有機會買得比股神便宜、賺得比股神多。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧

（旺得富理財網 李宗莉）

延伸閱讀

銀行股大反彈 美股周線拉出長紅

觀察台積電能否領軍挑戰年線

台股封關戰萬五？外資狂掃 聚焦2族群

賀新春！16檔外資力挺回補 這2檔買最多