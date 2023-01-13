網通、伺服器帶勁 金像電樂看2023

金像電（2368）2022年營收創新高，展望2023年公司表示，持續看好高頻高速趨勢下，高階伺服器及網通的需求，對今年營運維持正向看待。金像電去年12月營收26.08億元、月減10.38％、年增6.78％，累計2022全年營收達328.35億元、年增23.36％，再次改寫新高。

金像電12月及第四季營收主要受匯率不利，新台幣、人民幣升值影響，以及客戶端年底存貨盤點，因此略有下滑。放眼第一季，受工作天數減少影響，公司預期會較第四季再淡一些，不過新產品有撐，相較2022年同期有望力拚持平或小幅成長，可望逐季升溫至第三季。

金像電2022年前三季稅後純益36.22億元、年增71.79％，每股純益6.9元，除受惠2022年有新產能加入、推升營收規模放大，高階伺服器、高階交換器比重提升，也帶動產品組合優化，進而推升金像電獲利顯著成長。

伺服器方面公司看好兩大CPU廠PCIe Gen 5新平台將進入放量階段，後續逐季增量可期，交換器方面，高頻高速網路趨勢下，不只伺服器要升級，周邊網通設備規格也需要同步提升，因此2023年400G交換器需求可望較2022年更進一步成長。

法人指出，PCIe Gen 5伺服器新平台平均PCB板層數較前一代增加2～4層、製作難度提升、用料也更高頻高速低損耗，因此有利於產品售價成長，市場普遍預期今年新平台滲透率可達25％～30％，顯現升級需求可期。

整體來看法人認為，金像電今年成長動能依舊來自高階伺服器、高階交換器，考量第一季整體工作天數較少且為傳統淡季，預估會較2022年第四季下滑，不過受惠新平台發揮效益，仍會優於2022年同期表現。