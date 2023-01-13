手機需求惡化 大立光險失守二千元

大立光（3008）董事長林恩平示警手機需求惡化，對今年「幾乎全部的手機廠都非常悲觀」，就連大立光也無法置身事外，不僅2023年元月比2022年12月差，就連沒有農曆春節假期的2月，表現也會比1月差，在利空當頭下，大立光13日再度開出「法會」行情，不到9點半就慘跌破2,000元關卡，尾盤雖以2,005元作收，成功收歛跌勢，但跌幅7.18％，也算災情慘重。

大立光12日法說會利空盡出，除看壞未來兩個月的表現，釋出「元月比12月差，2月比元月差」的預期外，就連市場原本看好的中國解封後的報復性消費，也被林恩平看衰，直言「全球經濟動能變差，致使手機需求惡化，大部分廠商的存貨還是蠻嚴重的，幾乎全球所有手機品牌廠都非常悲觀，沒有看到樂觀的廠商」。

此外，受限於手機品牌廠對未來需求看法轉趨悲觀，手機廠對手機規格升級也不熱衷，新的一年，儘管旗艦機種仍會持續升級，但升級速度和數量都會變緩、變少，至於其他機種則只會沿用舊規格，也就是說，相較於前次法說會，整體手機市場「感覺又變更差」。

雖然大立光法說會後，市場一片看衰聲，但還是有四家外資選在寒冬中送暖，其中日系外資雖然下調大立光2023年獲利預估9％，但維持大立光「買進」評等，目標價由2,220元上調至2,486元。另有一家美系外資預期大立光的技術優勢將有助於大立光渡過淡季，維持「買進」評等及目標價3,000元；另一家日系外資也維持「買進」評等及目標價2,580元；至於亞系外資雖然將大立光評等由「優於大盤表現」降為「劣於大盤表現」，但卻同步調高大立光2023/2024年每股盈餘，達2％，連帶也將目標價由1,950元調升至2,100元。

由於法人對大立光12日的法說會看法多數偏空，連帶拖累股價走勢，盤中一度跌破2,000元，其他光學股也不好過，幾近滿盤皆墨，就連光學股后玉晶光也受累同步走跌，只是跌幅沒有大立光慘烈，終場以342元、下跌2％作收。