大眾控揪美商 飆進汽車市場

大眾全球投資控股（3701）布局車用市場逐步端出成果，繼去年第四季旗下備受矚目的AR HUD車用智慧抬頭顯示器開始出貨後，近日再與美國半導體創新公司Newsight Imaging策略結盟，將共同推出LiDAR汽車安全解決方案，進一步深化在汽車安全市場布局。

大眾控上季受惠電子代工、工業電腦等業務動能增溫，加上AR HUD產品小量出貨挹注，單月合併營收接連站高，12月並以近12.8億元刷新8年來單月營收紀錄，單季合併營收36.18億元，季增、年增皆逾26％，站2014第四季以來單季高點。累計2022全年度營收125.22億元、年增24.72％，創近七年新高。

大眾控近來積極加速在車用相關布局進程，旗下大眾電腦日前甫與以色列資安管理軟體業者Cybellum合作，看好在車聯網快速發展下，涉及車輛行史安全、車聯網資安之重要性提升，大眾電腦攜手Cybellum、成為印太區業務之重要戰略夥伴，共同推動發展東南亞及南亞市場的車用資安解決方案業務。

雙方將擴大提供嵌入式系統的軟體支援服務，確保供應鏈中所有電子組件的網絡資訊安全，與促成現有軟體改版、OTA流程自動化符合法規，為跨入車用電子暨相關零組件，及醫療相關設備之供應鏈佈局帶來助力。

在汽車安全領域部分，大眾電腦也於今年CES期間並正式宣布與聚焦開發3D機器視覺感測器和光譜視覺晶片暨系統的美系半導體業者Newsight策略結盟，共同開發基於Newsight獨家eTOF（enhance-Time-Of Flight）技術的NSI9000深度傳感器3D視覺系統解決方案，以促進改版升級的新產品快速開發和上市之時程。

大眾控在投入汽車領域深耕逾8、9年後，現正逐步進入成果期。除了備受矚目的AR HUD產品，先前已與中國客戶簽訂合作計畫、掌握訂單外，進軍歐、美市場進度亦傳出捷報，並自去年底小量出貨予客戶、導入實測，預計最快在今年下半年後，在中、歐、美三大市場的出貨動能將陸續發酵，期隨著電動車市場規模擴大、加速成長。