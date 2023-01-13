供給過剩見緩解 DRAM市況Q2起風

由於智慧手機和消費市場發展緩慢，2022年NAND快閃記憶體價格下降。在整體經濟因通膨緩且復甦之前，情況可能不會好轉，主要NAND製造商在去年第四季初陸續實施削減產量，以應對整體經濟影響。全球DRAM供應狀況，預計今年第一季之前恐未見明顯需求，但評估今年第二季之後供應過剩可望會有所緩解，今年年中將以數據中心、智慧市場的旺季作為緩解市場困境的轉機點。

俄烏戰爭、通膨、升息、新冠疫情等衝擊，導致2022年下半年全球經濟發展緩慢，而這些問題預計2023年開局同樣艱難，消費者需求下降幾乎對所有IT產品領域都造成嚴重影響，帶來如高庫存和低定價挑戰，特別是對於半導體行業的儲存晶片製造商。儘管面向消費者的IT產品、智慧手機前景相對悲觀，但對AI和5G數據中心應用的需求正在增加。反觀，伺服器領域有可能成為記憶體市場的一線希望。

伺服器市場預估需求放緩將延燒至今年第一季。PC/NB市場預計同季亦持續不樂觀，所有NB細分市場的平均需求下降預估超過10%，PC/NB DIMM定價展望，傳統淡季預計將在今年第一季度影響消費者，價格還在下降，雖然供應商削減資本支出減緩下行趨勢，但尚未形成有效的通膨防禦措施。

（時報資訊 葉時安）

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