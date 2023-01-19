促進循環經濟 剩食變勝食

文／工研院產業科技國際策略發展所分析師邱純慧

「民以食為天，農為邦之本」是人民基本生活之所賴，亦是重要經濟活動。臺灣是美食天堂，我們生活周遭有著許多的餐館、小吃、夜市、各國料理以及手搖飲等，多種且多樣化的美食，是臺灣給人的美好印象。我們可曾經思考食物從那裡來？怎麼來？怎麼生產才安全健康自然？吃剩的食物如何處理？怎麼去化才不會造成污染？甚至可以創造其他的附加價值。

近年來，由於暖化問題日益嚴峻及傳統能源加速耗竭，世界主要國家紛紛將「節能減碳」納為施政新思維，其中由全球糧食與農業生產所產生的溫室氣體，占整體碳排達26％。因此，若能推動「食品加工與農業剩餘資材循環再利用」除了可以對抗氣候變遷和減少地球資源耗竭，更可以為台灣產業發展找出創新的商業模式。一般來說，食品生物資源循環利用需考量範圍包含有機種植農作物、食品加工業生產製程優化、生質料源生產高價值產品與生物可分解生質肥等，四個食品產業循環經濟發展要件，達成食品產業零廢棄之終極目標。分列說明如下：

一、有機種植農作物：

食品產業應用減少化學肥料、農藥的有機農作物生產產品，除了可以改善土壤狀態減輕環境傷害，更可以獲得健康和營養的食物，而無法食用的生質料源亦可以生產其他高附加價值產品。

二、食品加工業生產製程優化：

食品加工業生產製程優化，可以將水、能源、資源使用效率極大化，有效將資源全利用，以生產製程零廢棄、零排放為最終目標。

三、生質料源生產高價值產品：

生質料源循環再利用可以藉由純化萃取技術，生產藥品和美妝品、保健食品、飲料、生質塑膠和高性能材料等，讓食物資源發揮最大的利用價值。

四、生物可分解生質肥：

食品廢棄物經堆肥處理增加腐植質，生產土壤增肥、保肥的有機質肥料，可以增進土壤生產力，且可避免食品廢棄物棄置對環境所產生之衝擊。

而在食物生產的過程中，還有許多副產物，像是果皮渣、酒粕、稻稈、豆渣、咖啡渣與茶葉渣等，都有其利用價值。若能應用「全利用，零廢棄」的思維妥善運用農業與食品加工剩餘資材，重新規劃建立食品生物資源循環系統，不僅是減碳妙方，更是提高這些副產物產品價值的關鍵。目前全球農業與食品加工剩餘資材的循環再利用，創造了近360億美元的產值，商機頗為可觀。

舉例來說，英國新創公司CCm Technologies與食品大廠合作，推出環保洋芋片，利用馬鈴薯食品加工剩餘資材製成低碳肥料，再投入馬鈴薯種植並生產洋芋片，可降低70%的碳排。日本汽車零組件公司豐田鐵工與名古屋大學共同展開合作計畫，從高粱提取纖維素奈米纖維，取代汽車零件複合材料中的玻璃纖維，可減少零件製造端的碳排放量。傳統鳳梨皮廢棄物通常是利用掩埋腐爛或是燃燒處理，英國紡織公司Ananas Anman以鳳梨葉為原料，提取製造天然纖維Pinatex，這種纖維的質感與皮革十分相似，可以生產「純素的皮革」。目前許多廠商如Nike、PUMA、CAMPER與H&M等公司已開始採用Pinatex開發新商品。

臺灣每年約產生492萬公噸農產廢棄物，「2050淨零排放路徑藍圖」也納入農業循環經濟，農作物未食用部分如稻桿及果樹枝條、畜禽排泄物等，都可進行循環再利用。傳統羽毛經過研磨粉碎可製成飼料粉原料外，透過生物精煉技術加值還可以將農業、食品剩餘資材，轉化成為環境友善的高值產品。工研院便協助廠商開發出一款有機液肥，以分解菌快速分解羽毛，加工製成肥料，可促進植物根系發展。若再投入純化萃取技術加值，甚至可以生產護膚保養品添加劑。

亞洲盛行水稻種植，稻殼焚燒後的剩餘物稻殼灰含有豐富的二氧化矽，可作為工業原料，可以廣泛應用於鋼鐵產業、半導體產業、太陽能產業、橡塑膠加工業與食品加工業等，應用稻殼灰作為永續循環材料具有市場應用發展潛力。中國廠商益海嘉里成功以4,000萬噸稻殼取代1,800萬噸的煤來進行發電，減少碳排達5,000萬噸。

為了滿足人類「食」的需求，我們耗費了許多能資源將農作物轉化成食物提供人們食用，在加工過程中產生了很多的剩餘資材未被充分利用，可以透過「食品加工與農業剩餘資材循環再利用」的推動，提高這些剩餘資材的價值。此舉除了可以對抗氣候變遷和減少地球資源耗竭，更可以為臺灣產業發展找出創新的商業模式。