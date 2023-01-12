AirPods組裝廠商異動 郭明錤猜這大廠卡位

下一代AirPods無線耳機花落誰家，傳又有新變動，天風國際證券分析師郭明錤12日搶頭香，在個人推特（Twitter）上預測鴻騰精密（FIT）將取代中國歌爾，打進AirPods供應鏈，與中國立訊並列AirPods無線耳機新組裝廠商。

蘋果將於台灣時間2月3日公布2023會計年度第一季（截至去年12月底）的季度財報，蘋果供應鏈的動向再成市場關注焦點，繼日前傳出蘋果已通知供應鏈減少AirPods、Apple Watch、MacBook等產品零組件產量後，供應鏈名單會否跟進生變，也成市場焦點，12日天風國際證券分析師郭明錤搶頭香，在個人推特（Twitter）上預測下一代AirPods無線耳機的新動向，不但表示，下一代AirPods無線耳機包括低價版AirPods以及新款AirPods Max大量出貨的時點恐落在2024年下半年或2025年上半年，且組裝廠商將變為中國立訊和鴻騰，原先中國歌爾的位置將被鴻騰所取代。

鴻騰近年展開多角化布局，今年1月2日才剛宣布以1.86億歐元，併購德國車用元件設計製造廠PRETTL SWH集團，以水平擴充電動車關鍵零組件實力，收購程序預估在2023年第二季就可望完成，由於對方原本就擁有相當穩定的訂單，市場預期此併購案「很快就可以為FIT帶來3.5～4億歐元的年營收貢獻」。

在發布併購消息的同時，鴻騰也對外朝向發展電動車、聲學及5GAIoT領域的「3＋3」策略，並承諾2023年3＋3新產品組合將突破3成，對比12日傳出的鴻騰打進蘋果AirPods供應鏈消息，兩者似乎有些相呼應。

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