普誠去年營收 創12年新高

IC設計廠普誠（6129）公告2022年12月合併營收1.85億元，寫下超過12年以來單月新高，推動全年合併營收同步創12年來佳績。法人預期，由於車用提升電子化趨勢不變，接單動能續強情況下，普誠2023年上半年營運將有望再度攀高。

普誠公告2022年12月合併營收達1.85億元、月成長6.2％，創下超過12年以來單月新高，相較2021年同期亦明顯成長23.0％，推動第四季合併營收季成長11.3％至5.42億元，為2010年第四季以來單季新高表現。

法人指出，由於消費性市場低迷，使先前不斷滿載的晶圓代工產能全面釋出產能，讓遲遲無法取得多餘產能的車用客戶，開始加大下單力道，普誠也受惠於客戶訂單動能增加，使出貨開始明顯成長，成為推動普誠在第四季成長的主要關鍵。

普誠2022年全年合併營收為19.52億元、年成長18.6％，寫下超過12年以來新高表現。法人推估，普誠今年下半年毛利率雖然有受到客戶要求調降價格影響，不過從獲利表現來看仍有望超越去年水準，同樣有機會創逾十年來新高表現，且達到連兩年獲利，終結先前不斷虧損的窘境。

據了解，普誠以車用照明驅動IC及儀表板照明驅動IC等產品線攻入日本、中國等商用車客戶市場，且目前訂單動能仍舊相當強勁，訂單能見度已經放眼到第二季底，隨著後續車用市場需求持續成長，普誠出貨動能將有機會更上層樓。

事實上，車用電子市場近期成長動能相當強勁，根據國際半導體產業協會（SEMI）預估，2028年全球車用電子市場規模將可望突破4,000億美元、年複合成長率達7.9％，明顯高於手機、PC等消費性電子市場，原因在於車用電子當中除了電動化之外，車用照明也開始大量導入更為節能的LED，加上車用智慧化帶來提供資訊更完整的抬頭顯示器或儀表板，當中都需要大量半導體晶片。

對於2023年普誠營運展望，法人指出，由於晶圓代工市場吃緊狀況不再，因此普誠車用訂單將可望拉高投片動能，以滿足客戶的龐大訂單需求，預期今年上半年營運將可望呈現逐季成長態勢，全年營運有望再度繳出優於去年的成績單。