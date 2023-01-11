信紘科去年營收新高 今年續樂觀

半導體廠務系統業者信紘科（6667）第四季雖為營收認列淡季，但2022年合併營收24.67億元創下歷史新高，較2021年成長逾四成。看好全球對於綠能環保重視，信紘科積極強化旗下綠色製程解決方案業務動能，已打進晶圓代工大廠5奈米及3奈米供應鏈，對2023年營運持續成長抱持樂觀看法。

信紘科公告2022年12月合併營收月減17.7％達1.66億元，較2021年同期減少6.1％，2022年第四季合併營收季減22.3％達5.88億元，較2021年同期成長15.0％，為歷年同期新高，累計2022年合併營收24.67億元，較2021年成長40.1％，改寫年度營收歷史新高。

信紘科表示，受惠旗下高科技產業廠務供應系統整合業務動能強勁，帶動整體營收表現保持良好成長。由於信紘科為半導體、面板等產業客戶於廠務領域重要合作夥伴，於專業在地化服務、系統整合優異能力、良好工期掌握等面向獲高度肯定，近年半導體產業大舉推動新廠擴建潮，帶動旗下系統整合及拆移機服務訂單需求高漲，進一步推升2022年合併營收刷新歷年新高紀錄。

除此之外，看好全球對於綠能環保重視，掀起產業綠色革命，並重視環保、循環再利用等解決方案，信紘科亦積極強化旗下綠色製程解決方案業務動能。其中在製程特殊廢液處理方面，於竹南地區布局廢液回收處理實驗廠區，除先前獲得政府單位認證外，更於2022年底取得科學園區管理局的廢有機溶劑去除雙氧水個案許可，將打造廢液回收、處理並創造廢液再生價值的一條龍服務，有助於創造營運新動能。

展望2023年第一季，信紘科維持審慎樂觀看法。信紘科擴大旗下高科技產業廠務供應系統整合、綠色製程解決方案等兩大業務營運動能，以目前整體在手訂單仍保持歷史新高水位，並透過優化銷售組合及精進生產管理效益，助力未來營運良好成長態勢。

另一方面，綠色製程解決方案業務隨著信紘科重要策略布局推進下，並積極開拓半導體產業相關新客戶、以及進行產品認證送樣。信紘科鹼性機能水設備應用範疇，已由前段黃光製程後清洗，拓展至後段封裝製程中相關清洗，未來隨著半導體客戶朝向先進製程技術及環保節能發展，將為2023年挹注成長新動能。