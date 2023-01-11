朋程參與杰力私募 成最大股東

MOSFET廠杰力（5299）宣布將以每股價格99.45元，發行1.5萬張私募普通股，由二極體廠朋程（8255）斥資14.91億元取得29.5％股權。杰力表示，引進朋程將可藉此開發新產品及技術並擴大市場。法人指出，由於朋程在車用領域經驗豐富，杰力未來將有望以MOSFET產品快速切入車用市場。

杰力、朋程11日同步公告，杰力將引進私募對像朋程，其中杰力將發出1.5萬張私募普通股，每股價格為99.45元，以11日收盤價118.5元計算，折價幅度略微超過16％，代表朋程將需要斥資14.91億元取得杰力發出的1.5萬張私募普通股，私募增資基準日訂為1月19日，代表該案將趕在農曆春節前完成。

在認購杰力發出的1.5萬張私募普通股後，朋程將可望一口氣取得杰力29.5％股權，使朋程持有股權超越目前第一大股東華碩，且代表未來朋程將可望在杰力占有絕對主導權。

對朋程而言，這也是繼茂矽之後，朋程再度擴大布局功率半導體供應鏈，使朋程能從最上游的MOSFET設計到晶圓生產一手掌握，現在僅缺封裝測試就可達到IDM廠規格。

對於該私募案，杰力表示，可藉以開發新產品及技術、購買研發設備、充實營運資金及擴大市場、增加國內或海外投資等需求。朋程則指出，考量公司長期業務發展需求，加深並強化供應鏈垂直整合效益，藉此長期策略性投資，建立雙方穩定的業務合作關係。

據了解，杰力目前主要布局的終端產品項目為PC、掃地機器人等消費性電子市場，雖然近年來開始擴大耕耘車用電子市場，並加入MIH聯盟及工研院的電子電力系統研發聯盟。

但由於車用電子市場認證時間動輒3～5年，且由於車用市場牽涉到安全性問題，若現有晶片供應商沒有重大問題，車用電子零組件廠大多不會經常性更換供應商，市場亦相對消費性電子封閉，代表並非認證通過就會有訂單。

因此法人認為，由於未來電動車及混合能源車將會使用大量電力，因此與電源管理IC搭配使用的MOSFET已經成為未來受矚目的另一大功率半導體市場，杰力在引進私募投資人朋程後，將可望憑藉朋程在車用電子市場長久耕耘的實力，使杰力快速取得進入車用電子市場的門票。