英特爾新處理器 逾15家台廠添動能

處理器龍頭大廠英特爾11日正式推出研發代號為Sapphire Rapids的第4代Intel Xeon可擴充伺服器處理器，同時發表代號為Sapphire Rapids HBM的Intel Xeon處理器Max系列、代號為Ponte Vecchio的資料中心繪圖處理器Max系列。英特爾表示，新晶片將顯著提升客戶資料中心的效能、效率、安全性，並為人工智慧（AI）、雲端、網路和邊緣、及全球最強大的超級電腦提供各項新功能。

英特爾副總裁汪佳慧表示，第4代Intel Xeon處理器已有400個設計案開始進行，有包括英業達、緯創、宏碁、華碩、技嘉、緯穎、華擎等超過15家以上的台灣OEM／ODM廠夥伴加入供應鏈，展現在台生態系的強韌實力，在未來幾季度之內就會推出搭載新處理器伺服器。同時，新處理器亦廣受思科、戴爾、Google等全球客戶與合作夥伴的採用。

英特爾第4代Intel Xeon處理器和Intel Max系列產品，擁有全球所有CPU當中最豐富的內建加速器，可用於AI、分析、網路、安全、儲存和高效能運算（HPC）等關鍵工作負載，透過特製、工作負載為優先的方式，提供領先的效能。新款處理器是英特爾最具永續性的資料中心處理器，提供一系列電源和效能最佳化的功能，充分利用CPU資源以協助實現客戶的永續目標。

與前幾代產品相比，第4代Xeon處理器的客戶能夠預期在使用內建加速器時，在目標工作負載的每瓦效能平均提升2.9倍，特定工作負載在Optimized Power Mode、效能損失最少的情況下，每個CPU可節省最高70瓦的耗電量，並將總擁有成本（TCO）降低52～66％。

第4代Xeon處理器內建加速器的廣泛性，意味著英特爾從平台層級降低功耗，減少對額外獨立加速器的需求，並協助客戶達成其永續目標。空氣和液體冷卻方面的創新能夠進一步減少資料中心整體能源消耗量，第4代Xeon處理器的製造則是透過擁有最先進水資源回收設施的英特爾站點位置，採用90％或以上的可再生電力進行生產。

英特爾表示，第4代Xeon處理器作為最大平台轉型，在單一封裝結合最高4個採用Intel 7打造的晶片塊，透過英特爾EMIB封裝技術進行連接。

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