罰單救星登場 AI律師下個月登上法院

一個由人工智慧（AI）驅動的「機器人律師」將在下個月，成為世界上第一個在法庭上協助被告來處理交通罰單的案例，公司執行長表示這套AI已經成功協助過用戶處理過超過數百萬起線上客服的對話和糾紛，並即將在下個月實際登上法院現場即時使用，並期許能讓負擔不起昂貴律師費用的民眾也能獲得法律權益。

據《哥倫比亞廣播公司》（CBS）9日報導，這間開發公司有著很生動的名字「不付錢」（DoNotPay），該司執行長布勞德（Joshua Browder）說，他們開發的人工智慧可以在手機上運行，聆聽法庭辯論，並為被告制定回應內容，人工智慧律師將會透過耳機即時告訴被告該說什麼。

據布勞德表示，這家人工智慧公司已經使用人工智慧生成的聊天機器人（Chatbot），成功協助過用戶爭取回搭乘飛機時，Wifi無法使用退款，以及調降賬單費用和有爭議性的停車罰單等問題。他們已經依靠這些人工智慧對話模板，代替個人贏得了200多萬件政府機關或是企業的客戶糾紛以及法庭案件。目前DoNotPay已經從以技術為重點的風險投資公司籌集了2,770萬美元（近新台幣8.43億），其中包括創投基金公司安德立森霍洛維茲（Andreessen Horowitz）和克魯資本（Crew Capital）。

布勞德談到：「在過去的一年當中，人工智慧技術確實得到了發展，使我們能夠與企業和政府進行即時的交流，」我們的機器人能夠與公司和客戶服務代表現場交談，與公司降低賬單，而我們下個月要做的是首次嘗試在法庭上使用該技術。」

他還強調，如果機器人律師打輸了官司，他們公司將會承擔任何罰款，不過他拒絕透露客戶和法院的名字，有一些法院允許被告佩戴助聽器，這就是布勞德認為DoNotPay的技術可以在本案合法使用的原因。

據布朗德說，最終的目標是使法律代表民主化，讓那些負擔不起的人也能免費獲得法律代表，在某些情況下，消除對昂貴律師費用的需求。

（中時 張志康）

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