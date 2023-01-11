半導體Q2會轉好 黃崇仁籲擴大台版晶片法

力積電(6770)董事長黃崇仁看盡半導體產業起伏，對1年來的庫存困境淡定以對。他今(11)日指出，今年半導體產業首季有望落底，第二季轉好，下半年表現應會不錯；另外，他也呼籲政府擴大台版晶片法案中的租稅優惠適用範圍，盼能擴及中小企業，因為對中小企業而言，能省2、3千萬就很了不起。

中央社報導，黃崇仁今日出席台灣先進車用技術發展協會召開的產業觀察及建言發表記者會時表示，現在下游電腦像是華碩等庫存仍高，手機廠庫存也還在去化過程，蘋果因產能問題，零組件去化放緩，連帶衝擊半導體廠。

據IDC昨(10)日公布的報告顯示，去年第四季全球PC出貨量為6720萬台，年減28.1%，不過，去年全年出貨量仍高於疫情前的水準達到2.923億台；另外，IDC報告指出，由於大多數PC使用者已有新電腦，加上全球經濟惡化，所以需求仍然是一大問題。

面對消費性電子產品仍在持續去化恐影響到半導體景氣，黃崇仁表示，市場庫存終會去化，他預期，半導體產業有望於第1季就會落底，第二季慢慢回溫，下半年應會不錯。

另外，黃崇仁也呼籲政府放寬台版晶片法中租稅優惠的適用範圍，他表示，台灣最大的優勢是中小企業不斷崛起，形成供應鏈；他認為，台積電規模大省個50、30億沒什麼，但中小企業若能省個2、3千萬，就相當不得了。

（旺得富理財網 李澍 ）

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