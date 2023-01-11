這8款App快刪！惡意軟體盜帳戶資料

手機App五花八門，但有些可能暗藏危機。資安廠商ThreatFabric警告，安卓（Android）手機裡面有8款App可能是惡意軟體所冒充的，裡面結合了木馬病毒，不小心下載，恐導致銀行帳戶資料被竊取，甚至可能會發生被盜領錢的慘劇，提醒民眾特別注意。

資安廠商ThreatFabric近日在官網上發表一篇報告，稱一款叫作「SpyNote（又稱為SpyMax）」的惡意軟體結合了木馬病毒，可透過GPS追蹤用戶的位置、竊聽用戶的來電，並盜錄手機上的影像與音訊，還可以攔截簡訊，讓人相當憂慮。

ThreatFabric表示，最新的「SpyNote」甚至還會假冒是銀行機構竊取帳戶資料，像是德意志銀行（Deutsche Bank）、科塔克馬辛德拉銀行 （Kotak Mahindra Bank）以及匯豐銀行（HSBC）等金融機構都很容易被冒用。此外，許多熱門的軟體包括WhatsApp、Facebook和Google Play也有可能被冒用、誤導使用者下載。

ThreatFabric也整理出「SpyNote」冒充的8款App，分別是Bank of America Confirmation、BurlaNubank、Conversations_、Current Activity、Deutsche Bank Mobile、SBC UK Mobile Banking、Kotak Bank以及Virtual SimCard。提醒安卓使用者要特別留意。

（中時新聞網 何立雯）

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