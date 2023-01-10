電商第一家 富邦媒全年業績破千億

富邦媒10日公布2022年12月營收95.6億元，為同期新高，2022年全年營收1,034.4億元也創歷史新高，並且是富邦媒成立至今，年營收首度突破千億元大關。

國內電商截至目前為止，還沒有任何一家公司的年度營收破千億元，富邦媒此次創下首例，引領台灣邁入單一電商千億元營收的新里程碑。

富邦媒2022年12月單月合併營收約95.6億元，年增達19.3％，2022年第四季合併營收逾318億元，亦改寫單季歷史最佳表現，年增18.4％。富邦媒表示，2022年雖面臨總體經濟的挑戰，momo全年累積合併營收仍再攀新高峰，達1,034.4億元，年增17％。

富邦媒表示，momo網路購物2022年12月份營運亮眼，刷新同期新高，亦登單月第三高，年增達21.2％，業績佔公司整體營業額95.4％，優異的業績，其一受惠於雙12檔期買氣熱絡，其二，2023年農曆春節相較往年來得早，年節商機提前湧現，包括年節食品、清潔掃除商品、旅遊行程與住宿票券等都有優異的銷售表現，其三，去年12月寒流報到全台有感降溫，亦帶動保暖衣物、保暖家電、保暖小物等各類商品買氣強勁。

展望20223年，台灣大哥大總經理林之晨日前表示，台灣電商的高基期已過，子公司富邦媒2023年將回到年成長15％～20％軌道，台灣大及旗下所有企業，將以集團之力，2023年全力擴大mo幣生態圈。