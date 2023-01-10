電信三雄2022年業績出爐 中華電獲利稱冠

中華電信營收2,167.4億元 每股盈餘4.71元

中華電信（2412）10日公布2022年12月及全年度自結營收概況。2022年全年合併自結營收2,167.4億元，年增3.0%，營業淨利468.4億元，年增4.2%，稅前盈餘472.7億元，年增2.6%，歸屬於母公司業主之淨利365.2億元，年增2.1%，累計每股盈餘為4.71元，年增2.1%。

2022年營收入、營業淨利、稅前盈餘及每股盈餘皆超越全年財測，表現亮眼，與全年財測達成率相較，營收達成率101.3%～101.9%，營業淨利達成率101.6%～105.1%，稅前淨利達成率100.9%～106.0%，每股盈餘達成率101.3%～107.1%。

董事長謝繼茂表示，在疫情干擾及經濟不確定性高的情況下，這份成果得來不易，有賴全體員工支持組織轉型，在組織轉型促成體質轉型的基礎下，該公司營運才能續創佳績，屢創近年新高。

謝繼茂強調，2022年營收及盈餘雙雙超越財測高標，行動與固網ARPU穩定攀升，帶動獲利向上，加上資通訊專案整體獲利率提升，以及指標性專案入帳，使得2022年業績超越目標，創下年度盈餘連續三年成長，且2022年盈餘攀4年新高的佳績。

中華電信2022年12月合併自結營收達209.6億元，較2021年同期減少7.8%，營業淨利為35.7億元，年減8.8%，稅前淨利35.0億元，歸屬於母公司業主之淨利27.7億元，EBITDA為68.6億元，減少4.2%，EPS為0.36元。

2022年12月份核心業務部分，5G用戶數與整體090門號數持續增加，帶動行動服務營收成長，與前一年同期相比增加8.6%，行動月租型ARPU年增5.0%，已連續21個月上揚。固網寬頻營收年增4.6%，表現穩定且亮眼，「速在必行」方案加速客戶升速，雙雙推升寬頻接取營收與數據網路營收，亦大幅衝高Wi-Fi裝置數與營收表現，寬頻ARPU年增2.1%，自2020年度起已連續24個月年成長。資通訊營收部分，整合專標案與5G企業專網服務表現優異，營收年增率皆有雙位數成長。

截至2022年12月底止，行動通信總客戶數達1,262.1萬戶，其中，090月租型客戶數與去年同期相比，已連續24個月成長，光世代寬頻用戶數為375.0萬戶，其中，高速用戶因防疫居家需求與「速在必行」方案吸引，300Mbps以上客戶達96.9萬戶，MOD客戶數則達204.9萬戶。

台灣大去年營收破1,700億元 刷新紀錄

5G、電商及家用寬頻三大成長引擎持續推動下，台灣大（3045）2022年全年合併營收年增10％，突破1,700億元，創下歷史新高。

隨電信市場趨於良性競爭，以及成本費用管控得宜，合併EBITDA同創新高，年成長達4％，優於全年業績展望。

行動業務受惠iPhone 14系列開賣，及mo幣多、好速成雙、Disney+、OP影音劇院組四大方案成功引客，5G月租型用戶滲透率穩步上升，帶動智慧型手機月租ARPU年增1.6％，全年行動服務營收年增率亦來到九年來最高。電子商務方面，在疫情高基期影響下momo全年合併營收仍續創新高，年增達17％，順利超越千億元里程碑。

台灣大12月自結合併營收155.9億元，較2021年同期成長13％，EBITDA為29.9億元，營業利益15.4億元，年成長7％，稅後純益7.6億元，EPS為0.27元。2022年全年自結合併營收1,722.1億元，EBITDA為343.8億元，營業利益168.9億元，稅後純益為110.3億元，EPS為3.91元。

台灣大財務長兼發言人張家麒表示，5G升轉與獨門方案推動12月份智慧型手機月租ARPU連續第19個月年成長，約1.8％，使得行動服務營收年成長增速至2021年3月轉正以來新高，達3.3％。固網服務營收亦穩步成長，帶動電信服務營收續創三年來高峰。獲利方面，合併營業利益較2021年同期成長7％，稅後純益若排除一次性營業外支出影響，則約與2021年同期持平。

遠傳營收891.51億元 近五年新高

遠傳電信（4904）10日公布2022年12月份自結營利概況。受惠於5G強勁滲透率、新經濟成長動能，12月份遠傳合併總營收為81.25億元。合併EBITDA與稅後純益分別為27.00億元及9.00億元；與前一年度同期相較，年成長率分別為11.3%及42.7%。12月份每股盈餘（EPS）為0.28元，締造連續一年雙位數成長的傲人佳績。

2022年全年營運績效亮眼，合併總營收、累計合併EBITDA與稅後淨利的年成長率分別為4.5%、9.3%與22.1%（排除一次性收入影響），達到891.51億元、307.92億元與96.08億元，三項指標皆創下近五年新高，自結每股稅後盈餘（EPS）為2.95元。財測達成率更全數超標，總營收、EBITDA與EPS財測達成率分別為100.4%、101.1%與104.2%。

2022年12月份遠傳電信總用戶數、月租型用戶數均正成長，5G滲透率持續攀升，帶動12月份客戶每月平均貢獻度（ARPU）連續22個月正成長，年成長率達3.1%，月租型ARPU年成長率更高達3.6%。遠傳12月份行動服務營收年成長率為4.4%，達成22個月正成長。2022年全年行動服務營收年成長率為2.9%，達到498.24億，創下近三年新高，穩站業界第二。

遠傳數位轉型持續創造利多，新經濟效益逐年擴大，2022年全年新經濟營收年成長率達18%，營收佔比從2020年的15% 逐年提升至19.4%，其中受惠於企業端雲端服務與物聯網強勁需求，以資通訊業務營收年成長幅度最為可觀，遠傳friDay購物、個人智慧物聯網裝置和設備同樣表現亮眼，挹注新經濟營收成長。

此外，遠傳積極投入偏鄉建設，在NCC指導下，主導建置「花蓮同禮部落基地台」，全台首創結合風力和太陽能發電、搭配微波變頻技術再省66%電力的基地台，以技術力實踐節能減碳、ESG影響力。

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