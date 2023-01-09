宏碁2022營收年減13.66%、華碩增0.4%

電腦品牌廠持續清理庫存，宏碁今天公布2022年全年合併營收約新台幣2754.3億元、年減13.66%；華碩去年集團營收為5372億元，年增0.4%。

電腦設備廠神達投控受惠伺服器與資料中心成長需求，2022全年營收約478.33億元，年增13.39%。

宏碁去年12月合併營收約228.92億元，月增21.1%、年減22.85%；宏碁發布新聞稿表示，以回收材料製作的Vero產品線持續受到好評，去年第4季營收季增41.3%。非個人電腦（PC）及顯示器事業去年第4季貢獻總營收的26.3%，且貢獻全年營收的21.7%。

華碩去年12月集團營收約410億元，年減21%；第4季集團營收1271億元，年減16%。

華碩指出，綜觀2022年，面對經濟、疫情、地緣政治等多重挑戰，產業需求大幅動盪，是營運環境相當艱困的一個年度。華碩於產品開機率、用戶推薦率等領先指標取得顯著成長，多項主力產品的出貨成長率也達成超越市場平均值逾10%的成績。

華碩表示，逆勢擴張的困難度與產業需求調整的壓力，導致2022年財務獲利動盪加劇，繼去年第2季首波產業需求調整壓力之後，第4季營運面臨更深的谷底，消費心態保守、通路促銷支出增加、庫存跌價高於預期、旺季銷售不振等因素，導致單季獲利承受巨大壓力。

華碩表示，預期經濟面及產業面的不確定性將延續至2023年上半年，後續產業應能從谷底逐漸回升，但挑戰持續存在。

神達12月合併營收約43.79億元，月增12.66%、年增33.95%，主要因為料況緩解、推升資料中心產品出貨，以及車用產品出貨穩定。

神達2022全年營收478.33億元，年增13.39%，主要受惠於去年伺服器與資料中心成長需求，雖然上半年因為疫情與供應鏈問題導致訂單遞延，不過下半年供應鏈瓶頸緩解，遞延訂單得以出貨，加上車用產品從2021年谷底反彈，去年營收得以成長13.39%。

神達說明，展望今年挑戰仍多，考量俄烏戰爭、通膨與升息對全球經濟影響，以及中國疫後復甦等變數，神達將以審慎態度，力拚維持成長動能。

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