華碩12月營收回檔 全年集團營收站次高

華碩12月營收動能在因應年底提前截單下回檔，單月品牌及集團合併營收分別為378.17億元、410.13億元，各年減21.24％及20.74％，為2016年同期來次高，2022全年度之累計品牌合併營收則年減1.31％、回檔至4,934.67億元，惟集團合併營收達5,371.91億元、年增0.36％，為僅次於2007年度的歷史次高。

華碩指出，2022年在經濟、疫情及地緣政治等多重挑戰下，產業需求大幅動盪，但華碩仍在營運環境相當艱困的年度中，達成原先訂下主力產品出貨成長要超越市場10％以上的目標，同時在產品開機率（sell-through）、用戶推薦率（NPS）等領先指標上，亦有顯著成長。

不過華碩亦坦言，在爭取積極目標之際，華碩欲逆勢擴張的困難度與產業需求調整帶來的壓力，亦皆導致其去年財務獲利動盪加劇，繼去年第二季PC產業首波需求調整、致營運下滑後，第四季亦在消費心態保守、通路促銷支出增加、庫存跌價高於預期，且旺季銷售不振等不利因素下，使得單季獲利再承受巨大壓力、營運面臨更深的谷底。

預期經濟面及產業面的不確定性將延續至2023年上半年，而華碩的庫存調整亦已接近最後階段，雖挑戰持續存在，但隨後續產業將從谷底逐步回升，且華碩於多項產品如主機板、顯示卡、電競筆電及創作者筆電等，在品牌價值與產品競爭力皆將持續擴大領先優勢，對於2023年，華碩仍設定要持續超越過產業成長率，並逐季改善營運成果的方向前進，尤其針對AIOT、商用電腦與資料中心等新領域的長期布局，亦將逐步深化及產生價值。

延伸閱讀

技嘉去年營收續站千億 創歷年次高

搶攻春節購機 三星引進5G新機萬元有找

疫後首展新品齊發 CES看點總整理