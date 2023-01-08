中華電 今年將蓋5座IDC中心

中華電信網路資料中心（Internet Data Center，簡稱IDC）大投資，2023年將蓋五座！據了解，中華電信規畫2023年分別在台北市濱江、新北板長、桃園崙坪、竹北及台中大肚興建五座IDC中心，被視為繼2016年板橋IDC中心完工啟用後，近六年來中華電信最大規模的IDC中心投資案。

據了解，五座IDC中心將提供電力容量超過100M瓦，總投資金額龐大，市場人士推估約百億元左右，對此，中華電信表示，無法回應。

中華電信證實，今年將投資興建濱江、崙坪、板長、竹北、台中等五座IDC中心，其中崙坪IDC中心規畫落腳桃園市觀音區、土地約8,167.5坪，機房將興建為地上5層、地下1層，光建物投資成本約15.9億元，其它機櫃設備投資尚未包括在內。據了解，中華電信崙坪IDC中心的電力容量超過是方新IDC中心，整體投資規模亦將超過是方現正興建中的第四座IDC中心。是方電訊新IDC中心電力容量約20M瓦、總投資金額達30億元。

至於板長IDC中心，中華電信強調，主要是因應已進駐板橋IDC中心既有客戶要求，就近另建板長IDC中心，並且在客戶要求，板長IDC中心將打造成國際高規格IDC中心。板橋IDC中心投資金額超過150億元，採用國際最高等級TIA-942 Rated 4資料中心認證，2016年完工至今，經多次擴建，機櫃滿載，已進駐的客鳥戶包括國際網路公司、OTT業者、國內金融及科技大廠。

中華電信強調，該公司積極擴建全省IDC中心，主要看到數位轉型的商機，自動化、雲化及AI、大數據（Big data）、AR/VR、自動車、智慧生活、5G、元宇宙等各項應用蓬勃發展，均直接觸發資料中心需求持續成長，特別是OTT及國際公雲業者亦有落地需求。

市場人士分析指出，Google在彰濱設立資料中心、微軟Azur全球第66座雲端資料中心亦落角桃園，國際大廠未來不管是邊緣運算、網路服務、節點傳送數據訊號，都有賴台灣本地IDC中心協助，加上跨國及本地金融業積極推動區塊鏈，國際OTT業者朝4K、8K高畫質影音發展，有需求才會帶動本地電信業者擴大投資。