剩蘋果買！為何兩大廠恐棄用台積3奈米？

台積電上周（12/29）宣布3奈米晶片量產，據業內消息人士指出，3奈米晶圓價格一片高達2萬美元，如此高昂的成本，恐讓手機晶片大廠高通、聯發科偏向保守不敢用，因此今（2023）年蘋果可能成為3奈米晶片唯一買家。

據DigiTimes報導，2011年，台積電28奈米製程每片晶圓價格約3000美元，跨入10 奈米製程之後，晶圓價格持續穩步上漲，在2018年推出7奈米製程時，每片晶圓價格攀升至近1萬美元，到了2020 年推出5奈米製程，晶圓價格更突破1.6萬美元，最先進3奈米晶圓價格1片上看2萬美元。

據了解，在台積電3奈米生產成本暴增下，晶片業者勢必將成本轉嫁給下游客戶和消費者，終端新品售價已回不去。

國外科技網站MacRumors報導，儘管3奈米製程價格高得嚇人，還必需看投產數量、設計架構等因素來決定，但相較之前5奈米成本還是貴了25%，所以這是高通和聯發科猶豫要不要採用台積電3奈米的一大考量。

目前高通為包括三星機手機在內的許多高階安卓旗艦產品供應晶片，若三星想在旗艦手機市場跟蘋果一拚高下，高通可能別無選擇，只能採用3奈米製程技術。

市場傳出，有半導體專家研究，台積電3奈米良率可能落在60%至70%左右，甚至推估高達75%至80%，這對於剛量產3奈米晶片來說相當優異。

外界認為，蘋果在2023 年下半年發表的A17晶片，將會導入台積電3奈米製程。按照蘋果的差異化策略，高階機型iPhone 15 Pro 和 ‌iPhone 15‌ Pro Max搭載最新A17晶片，而標準機型iPhone 15與iPhone 15 Plus則沿用今年的 A16晶片。

（中時新聞網 吳美觀）