疫後首展新品齊發 CES看點總整理

美國消費性電子展（CES 2023）美西時間5日於拉斯維加斯正式開幕，展期至8日，近幾年維持強勁需求的車用電子及先進駕駛輔助系統（ADAS）躍居展會最大亮點，CES 2023已成為全球電動車及自駕車科技競技場，其他如Meta元宇宙、跨設備連結、綠色科技等六大主題，也都噱頭十足，各家爭搶新商機，同步帶動相關概念股蓄勢待發。

最大焦點／自動化、虛擬化成新顯學

CES 2023聚焦企業科技創新、元宇宙及Web 3.0、交通及行動通訊、健康科技、永續經營、電競與服務等六大主題。主辦單位美國消費技術協會（CTA）副總裁Steve Koenig在展前表示，科技業的創新都會在景氣低迷時出現，2023年市場雖然預期可能出現通縮情況，衝擊消費性終端需求，但企業科技的創新規模可望放大，將帶領科技產業進入新一波成長循環。

Steve Koenig也指出，2022年以來全球生產鏈面臨三大挑戰，包括生產鏈因疫情而有中斷危機、半導體產能短缺、及全球勞動力不足等，但2023年進入後疫情時代，中國解除清零封控，半導體產能鬆動且庫存正在去化，兩大挑戰已獲解決，惟勞動力不足問題仍然存在。CTA指出，到2030年的這個十年當中，自動化及虛擬化會是新的市場顯學，5G企業專網、工業物聯網、Web 3.0等技術落地，智慧工廠、自駕系統、元宇宙等市場商機自然隨之引爆。

最大規模／電動概念車參展爆滿

2023CES展分為汽車、數位保健、永續、元宇宙及人類安全等5大展區，除了規模較去年擴大70％，其中汽車展區也是歷年來最大規模，有將近300家業者參展。除了聚焦寶馬（BMW）及Stellantis兩大車廠發表的新品外，最新自駕技術及全電動概念車也是熱門看點，其中福斯VW、Audi、BMW、賓士、Volvo、Stellantis、Honda／Sony等均選擇在展期發布新一代電動車或概念車。

以日本Honda／Sony展示的新一代電動概念原型車Afeela為例，為了搭載自動煞車、道路偏移警示、環車影像、倒車光達等更多自駕或ADAS技術，其中車外鏡頭感測器高達14顆，全車總共採用45顆鏡頭感測器，而現有燃油車約採用5～8顆鏡頭感測器。

德國豪華汽車品牌賓士（Mercedes-Benz）更宣布將打造全球充電網路，目標2030年前在全球布建逾1萬支充電樁，明顯劍指電動車龍頭特斯拉。此外，賓士也宣布新的ALC自動變道（Automatic Lane Change）功能將於今年進入北美市場，使用ALC可幫助駕駛自動變換車道，在高速公路上安全超車，不斷進化的自駕技術能否解決勞動力短缺問題，各界也十分關注。

最新趨勢／2大技術炒熱元宇宙商機

在元宇宙主題，CTA指出，元宇宙已經比想像中更貼近日常生活，本次展中更炒熱「物宇宙（Metaverse of Things，MoT）」商機，透過虛擬化（virtualization）及沉浸式體驗（immersion）的兩大技術融合，讓元宇宙商機得以具體實現，將物聯網併入元宇宙之中成為MoT創新。

眾家廠商中，臺灣宏達電在CES亮相首款針對消費市場推出的VR一體機XR Elite，結合既有一體機Focus 3的功能與輕便型VR眼鏡FLOW的外觀，並首度內建全彩鏡頭以提供全彩MR體驗，號稱是應用範圍最廣的XR設備，HTC亞太區總經理黃昭穎指出，VIVE XR Elite讓消費者更容易進入元宇宙，不管是元宇宙內容開發商，或是舉辦虛擬活動的業者，有了這個平台，可以快速舉辦活動，宏達電也表示會在今年稍晚推出XR Elite商用企業版，並計劃推出臉部及眼球追蹤設備。

宏達電在CES亮相針對消費市場推出的一體機XR Elite。圖／宏達電提供

另外，一家名為OVR Technology的新創公司也展示一款耳機，讓用戶可以在元宇宙中聞到氣味，除了提供遊戲上的新體驗，將來也可能應用在健康和保健方面。

最熱話題／居家醫療、運動科技起飛

後疫情時代讓人類更關注健康，數位療程及健身服務訂閱制等市場快速起飛，健康量測亦會結合各項科技，走向遠端醫療的「home health hub」（家庭健康中心）的趨勢。處理器大廠美商超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰（Lisa Su）指出，人工智慧（AI）功能將散布到各領域，其中也包含健康照護。

超微董事長暨執行長蘇姿丰發表最新Ryzen 7040系列筆電處理器。圖／網路截圖

今年工研院以主題館形式實體、虛擬同步參展，一連四天展出涵蓋運動科技，AI人工智慧、ICT資通訊、機器人等9項創新技術。另外，工研院主題館今年也首度擘劃運動科技領域，一口氣展示四項創新技術，如「智感心運動眼鏡（iSportWeaR）」、「多觸感擬真體感衣（iMetaWeaR）」、「非皮膚接觸式肌力感測運動臂帶」、「運動生理感測與指導數位分身」。

科技公司Opteev Technologies也展出運用AI技術開發的一款口袋大炤病毒檢測器ViraWarn，只要對儀器吹氣兩次，便可在60秒內檢測出COVID-19、RSV和流感，且可重複使用，這個儀器目前已經在等待美國FDA審核。

最夯受惠股／消費性電子摩拳擦掌

CES疫後首度恢復實體展，全球科技新品大出籠，英特爾（Intel）宣布推出第13代Intel Core筆電處理器，輝達和超微也將推出一系列全新PC、NB處理器與繪圖晶片，台廠同步跟進，新產品吸引全球目光。觀察法人5日當周以來買超的友達、聯詠、技嘉、南亞科、群創、宏達電、宏碁、訊舟、盛達、世界、鈺創、正文、可成、中光電、智原、群聯等16檔CES概念股，股價明顯升溫。

如以樂觀的角度來看，CES展先行帶動電子股人氣回溫，接下來法說會不確定因素干擾逐漸淡去，電子股成交比重能回升至60％以上，將有利於農曆年後資金重回市場，延續反彈格局。

統一投顧也指出，在這次CES展，電子業大咖雲集，宏達電秀出虛擬實境（VR），鈺創董座盧超群、威剛董座陳立白、技嘉總經理李宜泰親自帶隊，網通廠中磊董、總王煒、林斌親征，啟碁總經理高健榮、合勤控執行長楊國榮也率隊參加，宏碁、華碩推出新品，在消息面帶動下，消費電子股有短多可以期待。