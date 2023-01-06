蘋果調節庫存 業成12月營收跌落百億

受到客戶季底調節影響，GIS-KY業成（6456）2022年12月合併營收滑落到百億元之下、來到90.72億元，月減19.68％，累計全年合併營收約1,254.61億元，較前年同期減少5.22％。市場對於2023年iPad和MacBook銷售展望不佳，將影響供應鏈表現，拖累業成股價連日走跌。業成近期股價走勢疲弱，6日下跌1.99％作收，收盤價83.9元，續探波段低點，成交量則放大到5,048張。

業成2022年12月自結合併營收較前年同期減少39.64％，主要是因為消費性市場疲弱，以及客戶季底調整庫存影響，單月營收滑落到百億元大關之下。累計第四季合併營收約328.07億元，較前一季減少7.61％，相比2021年同期減少5.9％。

展望2023年第一季，公司表示，第一季是傳統淡季，消費性電子市場持續調整庫存，往年來看第一季都是低點。此外，1、2月因為農曆年假工作天數較少，對於營收有一定的影響。對於近期市場看淡2023年iPad和MacBook出貨，公司表示，12月起客戶的確對於拉貨有一些調整，而且上半年沒有新機種推出，一般來說拉貨力道都會比較弱。

對今年營運，業成直言還要再觀察，到第二季或年中會比較明朗。去年來看，筆電面板模組業務有很大成長，營收占比也大幅提升，平板產品比重則是持平，而智慧型手機業務則下滑。