利空壓頂 玉晶光12月業績吞雙降

淡季效應發威，再加上疫情拖累，雙利空壓頂，玉晶光（3406）2022年12月營收少見出現雙降走勢，單月營收僅來到14.57億元，一舉寫下2022年6月以來的新低，惟拜蘋果新機上市效應自2022年第三季起啟動，全年仍得以維持歷史新高表現，展望首季，因進入淡季循環，玉晶光表示，是否會比2022年成長或是維持一樣的水準，端看客戶最後拉貨狀況而定。

玉晶光6日公布營收，經結算2022年12月單月營收僅來到14.57億元，不僅較2021年11月的19.79億元，月減26.36％，表現也不若2021年同期的18.44億元，呈年減20.97％。通膨高漲，影響智慧型手機買氣，玉晶光新機效應提前在2022年9月到頂，單月營收一路由9月的27.33億元向下走跌，以致2022年第四季的表現不若預期強勁，經結算2022年第四季單季營收為57.5億元，雖小幅超前2021年同期的57.15億元，呈年增0.6％，但與2022年第三季的71.77億元相較，卻有明顯差距，季減達19.88％。

儘管玉晶光2022年第四季下游客戶拉貨不如預期，但在旺季效應支應下，全年營收依然以192.19億元觸頂，相較於2021年的167.49億元，呈年增14.75％，再寫歷史新高。針對2022年12月營收走弱的表現，玉晶光指出，主要係受到疫情影響，下游需求減少。

展望2023年首季，玉晶光表示，第一季通常都是傳統淡季，營收是否會比2022年成長或是維持去年水準，端看客戶最後拉貨狀況而定。