ABC變MBC 中磊去年營收登頂

「不只是ABC（A Billion Company，10億美元公司），還要成為MBC（Multi Billion Company，數10億美元公司）」，電信寬頻大廠中磊電子（5388）2022年全年營收出爐，以645.5億元首度跨過20億美元的關卡，證明中磊從ABC轉型成為MBC不是夢。

中磊6日公布2022年12月營收以67.44億元攻頂，繳出年增33.57％、月增20.06％的雙成長成績單，不單是12月表現令人刮目，就連2022年第四季營收183.9億元，2022年全年營收645.52億元，也同步創高，年增率分別達到39％及47.05％。

拿下佳績雖令中磊歡欣鼓舞，但更令人興奮的是，中磊在去年正式由ABC公司晉階為MBC公司。

中磊積極朝電信寬頻大廠轉型，20周年慶時，當時的董事長王伯元許願，希望在兩年後（2015年）將中磊推升為「ABC」公司，只是當時沒人看好，因為2013年時，中磊的營收僅190.8億元，沒想到兩年後，他真的達標。

在拿下ABC公司的榮銜後，當時任總經理的王煒又跟進許下新目標，直言「對中磊來說，一個A是不夠的」，中磊下一波重訓的目標就是要成為一家MBC公司，如今這個願望也在中磊三十周年慶的2022年，順利達成了。

成功跨越二個里程碑，展望未來，中磊依然信心滿滿，中磊指出，受惠於全球積極投入數位基礎建設，5G通訊、遠端監控、雲端運算等前瞻技術蓬勃發展，網通設備升級需求大量湧現，中磊所掌握的新世代通訊核心技術應有用武之地，包括超高速光纖接取設備、DOCSIS 3.x Cable產品、WiFi 6/6E無線設備、5G FWA固網無線接取設備、5G小型基地台及影音串流設備等產品市場需求仍旺，未來中磊仍將積極回應市場暢旺需求。

除了持續投入研發，推出新產品外，中磊也著手深耕電信寬頻領域，除原有北美、歐洲及亞太地區等主力市場外，近年也跨足東南亞、印度、拉丁美洲等新興市場，且已拓展有成，電信設備市占率持續提升中。

挾著產品力、技術力和市場力，中磊對2023年的整體營運表現仍深具信心，中磊強調，未來仍會透過與全球電信客戶的深度合作，來擴大電信直效行銷業務，2023年營運成長仍可期。