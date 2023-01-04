戴爾擬五成產能移出中國 目標2025完成

去中化玩真的？在美中關係緊繃狀況下，不只敏感的半導體晶片業風聲鶴唳，連筆電產業也開始動起來。供應鏈指出，筆電品牌大廠戴爾（DELL）已經通令供應鏈與代工廠，目標在2025年、要把五成產能移出中國。

自從中美貿易戰從2017年爆發以來，筆電產業雖然曾多次出現在「產能要不樣移出中國」的討論議題中，不過中國是目前全球筆電最大生產地、擁有全球最完整的筆電供應鏈，加上全球前三大筆電品牌、有兩大都是美國貨，如果對中國製筆電課以高額進口關稅，對美國的影響非同小可，因此美國最終還是豁免了中國製筆電輸美關稅，筆電也就順理成章繼續留在中國生產，就連全球疫情連環爆發，也沒有動搖筆電品牌、筆電代工廠的決心。

然而隨著中美關係越來越緊張，在國家安全的輿論大旗下，甚至連完全沒有國安威脅、超市用的電子標籤，以往在中國生產的好好的，現在也四處尋找擁有中國以外產能的代工廠承接訂單，至於比電子標籤對國安影響性高得多的筆電，也開始動起來。

為了應對戴爾的目標，整個供應鏈已經動起來，全球筆電用電源供應器出貨最大廠群電，當初為了配合客戶需求而興建的泰國廠，將在今年6月啟用，據了解，包括電源供應器關鍵零組件變壓器生產線，群電也會視情況考慮是否將轉移部分產能至泰國。

至於戴爾筆電兩大代工廠仁寶、緯創方面，仁寶現有越南廠兩期產能都幾乎全滿下，在2022年底宣布斥資6,000萬美元，在越南太平省連河泰工業區成立越南新廠，土地面積為40多公頃，仁寶僅表示新廠規劃生產許多種產品，不過明眼人一看便知越南新廠很大一部分是為了戴爾需求所預備。而緯創的台灣、越南兩地筆電生產線，產能合計在2025年占比也能夠來到4成，對於相關客戶的要求，顯然不只是嘴上說說而已。