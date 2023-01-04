拜登害的?台積失守巴菲特防線 他們也遭殃

晶片股本益比低到「史上罕見」

神山法說前跌跌不休，台積電今（4）日失守450元的巴菲特防線。專家指出，台積電本益比已降到11.7倍，身為地表最重要的晶片股，目前價位卻便宜到「史上罕見」，CRIF（中華徵信所）則示警，美中晶片戰傷及無辜台商，包括半導體、電腦周邊、網通、造紙、光電、塑化等首季營收看衰，台灣今年出口值恐慘掉9%。

半導體近來漲勢熄火，彭博專欄作家高燦鳴（Tim Culpan）認為，美日、歐盟等國政府爭相補貼擴產，已讓分析師對晶片業未來獲利前景看法保守，如費半按未來24個月獲利預測本益比，已自去年第1季的高峰下修17%，是晶片股2010年來最大降幅。

至於各國全力爭取設廠的台積電，其ADR去年重挫38.1%，跌幅甚至超過費半，他也引述彭博數據指出，近20年費半有逾6成時間本益比都超過23倍，現在卻降到18.2倍，若能確認半導體前景不如想像的差，目前價位堪稱是難得一見的便宜價。

然而，美中晶片戰已讓台廠遭錯殺，CRIF示警，半導體擴大衰退，推估台灣2022年12月出口值僅307.1~325.2億美元間，第4季單季為1068~1086億美元，遠低於財政部預測的1176億美元。

中華徵信所示警，半導體擴大衰退，台灣今年出口值僅4350~4525億元，衰退5％~9.1％

展望今年，因美祭出陸晶片禁令，加上疫情拖累大陸內需，電子零組件及資通訊視聽產品出口探底，台灣全年對陸出口恐年減5％~8％，也拉低全年出口值至4350~4525億美元，衰退幅度5％~9.1％間，提醒產官學應儘早提出因應對策。

由於半導體為主的電子零組件產品及資通訊視聽產品，合計占台對陸出口比重達70.98％，除是去年11月衰退最明顯的類別，CRIF認為，也是讓台灣2023年出口持續承壓的主因。

此外，國內上市公司第1季合併總營收，恐面臨9兆元關卡保衛戰，CRIF點名，原本表現較佳的半導體、電腦及周邊設備、通信網路、電子零組件、其他電子業、電子通路業、貿易百貨業首當其衝，造紙、光電、塑膠及橡膠業次之，營收衝擊程度都不輕。

（旺得富理財網 李宗莉 ）

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