NCC續審2宗電信合併案 數發部認定超頻

NCC委員會議4日針對兩宗電信合併案進行第一次實質審查，NCC副主委兼發言人翁柏宗表示，兩宗合併案目前已進入「改考卷」階段，4日下午NCC將與數位部再度就頻譜超標等議題交換意見。

NCC表示，根據數位部之前回覆的書面意見，台灣大合併台灣之星、遠傳合併亞太電信兩宗合併案都認定有超頻。

翁柏宗說，兩宗合併案不管是由五家變成四家或五家變成三家，都會受到國際市場矚目，尤其五變三家將會是全世界唯一。

NCC也正參考歐洲在併購案發生時引進MVNO業者，是否真的能讓消費者更有選擇進行研析，以及五家變三家或四家之後的資費的選擇性是否變少？市場競爭變少？批發零售市場減少等等。

翁柏宗說，4日的委員會議主要針對資源合理分配、有助於產業發展、維護用戶權益、維繫市場競爭、國家安全等五大面向進行實體討論，並針對電信管理法第52~64條有關頻率管理的程序，再與數位部進一步釐清，數位部根據電信管理法第52~64條，已在聽證會提到，兩個合併案確實都有超頻問題。

NCC特別提到去年中華電授讓亞太電信900MHz頻譜，是遠傳當初規畫合併亞太電信時，已先考量頻譜可能超標所以先改配頻譜讓予中華電信，言下之意，似乎對於台灣大合併台灣之星頻譜超標部份，有意朝「一致性」處理的軌跡可循。

至於媒體詢問合併案是否需要業者提出其它承諾？NCC表示「沒有」。

合併案牽涉勞資協商部份，NCC表示目前進行中，朝好的方向協議。

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