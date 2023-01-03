2台廠緊張了？蘋果MacBook邀立訊組裝

紅潮不停，2022年蘋果筆電MacBook出貨量比疫情前成長超過一倍，市場傳出，立訊獲得蘋果力邀，成為第二家打入MacBook組裝代工的陸廠。不過，今年MacBook「訂單量」下滑、「代工廠數量」則反創新高，對既有代工廠廣達、鴻海甚至是陸廠來說，接下來的市場競爭恐怕只會越來越白熱化。

蘋果從週邊配件開始引進中國組裝代工廠，從最早的藍牙耳機AirPods開始，擴展至系統產品iPad、Apple Watch，而台灣組裝代工廠「最後的防線」iPhone、MacBook訂單都在2022年遭陸廠攻破，在蘋果授意下，立訊加入鴻海、和碩生產iPhone的行列，聞泰則跟在廣達、鴻海後面，成為MacBook代工廠的一員。

而蘋果為了與中國打好關係所下的決心，顯然不止於此。業界傳出，蘋果已經規劃導入第四家MacBook組裝代工廠，並將自2023年起出貨，第四家業者就是立訊。

■立訊代工種類緊追鴻海

事實上，2022年市場便曾多次傳出立訊將加入MacBook代工行列，市場也曾傳出蘋果要求立訊在越南設立MacBook生產線，不過一直是「只聞樓梯響」，2022年實際生產並且出貨MacBook的陸廠只有聞泰，現在終於確定立訊將在2023年起加入，也讓立訊為蘋果代工的產品種類從耳機、手錶、手機跨足筆電，種類之多僅次於鴻海。

而比起惠普、聯想與戴爾，MacBook再怎麼受歡迎，從出貨量的角度來說還是屬於筆電二軍，但MacBook在最近4年來出貨量成長的確是三級跳，根據市調機構Omdia資料，2019年MacBook出貨量僅有910萬台，隨著蘋果在MacBook導入自行開發的ARM處理器M系列繳出效能與電池續航力的優異成績單，加上疫情的加持，2020年蘋果筆電出貨量躍升至1440萬台，2021年更上升至2420萬台，2022年MacBook上半年出貨量受到上海封控影響、下半年則難以自外於通膨與經濟不振的干擾，一般估計，MacBook出貨量仍有2200萬台左右，比疫情爆發前多了超過一倍。

■MacBook今年出貨恐下滑

MacBook出貨大增是蘋果積極導入新代工廠的原因之一，然而在全球解封與通膨下，MacBook今年出貨量恐怕難逃比2022年下滑的命運的同時，MacBook代工廠的數量卻創新高，一般預期聞泰今年出貨量將大幅增加，又有立訊加入，對既有代工廠廣達、鴻海與新進業者聞泰都是壓力。

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