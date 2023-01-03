台積電恐被股神重傷！外媒示警兩件事

近年疫情推升電子需求走高，半導體迎來空前的旺季，在魏哲家接任台積電總裁的四年間，台積電營收表現連寫佳績，股價也漲了數倍。但進入2023年艱苦的環境中，魏哲家需要更加大膽的決心，尤其是與同業在技術，以及人才爭奪的競爭。

金融時報Lex專欄指出，台積電去年銷售強勁，8月合併營收71億美元，再寫單月營收歷史新高。美國對大陸的出口禁令，為台積電爭取十多年的時間，以應對大陸同業的追趕和削價競爭。

文章指出，由於晶片需求和價格對半導體週期，以及全球經濟低迷的高敏感度，魏哲家無法期待2023年也能保持強勁的成長動能。

除此之外，同業競爭的挑戰更是遠比週期交替及衰退來的更大。台積電剛開始量產3奈米晶片，三星則早於7月就出貨，且和英特爾也全力投入2奈米技術。這對台積電大客戶蘋果而言，可能是一種落後。晶片業毫無品牌忠誠度可言，要能穩居客戶的第一順位供應商，只有一個關鍵：哪一家最快出貨最先進技術。

而另一個挑戰則是來自內部，目前全球晶片廠人才短缺前所未有。競爭對手這幾年來不斷從台積電挖人，搶人才的戰場是在台灣，台廠聯發科、聯電都有招募數千名員工的計畫，美光、英特爾、輝達、艾司摩爾等外商也有此意，魏哲家必須付出更高的薪酬，以防人才外流。

文章最後提到，「華爾街股神」巴菲特的波克夏海瑟威重押台積電的舉動，是有史以來最大筆亞洲科技股投資，但觀察波克夏減持大陸新能源車廠比亞迪股票後，後者股價應聲重挫20%，警告這可能是一把雙面刃。

（中時新聞網 蔡宗倫）

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