中華電再提頻譜超標繳回 遠傳台灣大回應

遠傳：合併案倘若有超頻 應該要繳回

針對中華電信開春後首日，再度要求政府要有高度並依法處理，競業合併案必需在法遵原則下遵守遊戲規則，超過法定1／3頻譜上限必須依法繳回，並建議繳回的頻譜與800MHz頻段的頻譜整合規畫，由產業界共同建設PPDR網路，以提升台灣公共安全與救難應變系統能量，遠傳電信對此回應表示，合併案倘若有超頻，應該要繳回，此乃符合法理，也是遠傳一貫的主張。

遠傳強調，超頻頻譜繳回後，政府有許多處理方式，例如可拿來作公共利益使用、發展PPDR網路等，遠傳對有益公共利益的選項都將支持。

台灣大：依法例外合計頻寬可不受1/3限制

針對中華電信3日公開要求政府依法處理競業合併案、超過法定1／3頻譜上限必須依法繳回一事，台灣大3日回應表示，依據《無線電頻率使用管理辦法》第12條第4項規定，已明確定義「電信事業間營業之讓與、受讓、合併等市場因素變化」，合計頻寬不受1/3限制。

台灣大表示，尊重主管機關行政裁量及法規解釋權，也相信主管機關的治理智慧。台灣大說，NCC已於2022年5月18日核准「亞太電信900MHz 頻段頻率改配中華電信申請案」，依中華電信標準，依法中華電信亦超頻，希望主管機關秉持行政處理一致性原則，處理合併案之超頻問題。

台灣大說，合併後新台灣隊在SUB 3GHz頻譜仍是最少的，若頻率繳回將造成國庫損失、珍貴的頻率資源閒置，不利頻率使用效率等負面影響，更將影響用戶通訊品質下降，因900MHz頻段的 10MHz頻寬繳回，等於降低台灣大與台灣之星整併後6%總頻寬，將衝擊合併後近1,000萬用戶的服務品質，新台灣大的3GHz以下總頻寬將分別落後新遠傳19%、中華電信15%。台灣大並感謝遠傳支持公共利益，主張頻譜不閒置，用來服務1,000萬客戶，是最大的公共利益。

台灣大表示，自2021年12月30日宣布合併台灣之星迄今超過一年，主管機關業已召開多次會議，徵詢各界意見，並就申請內容進行全面且詳細之審查，目前進入最後審查階段，在最後關鍵時刻，台灣大尊重主管機關對合併案最終的行政裁量及法規解釋權，讓產官學界為增進消費者福祉及促進頻率使用效率來共同努力。

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