電信三雄 發動今年首波資費戰

2023年剛開始，電信三雄資費大戰即熱鬧登場！台灣大、遠傳電信4G限速499及不限速599雙飽（上網吃到飽、網內互打免費）的499／599資費，大搶中華電信老用戶的味道十分濃厚。中華電信則針對新客戶祭出599元不限速上網吃到飽、網內每通前五分鐘免費，三雄鎖定市場最大客戶群的499/599資費進行攻防，正式點燃2023年電信市場首波資費價格戰。

兩宗電信合併案的審查作業已經拖延超過九個月仍未定案，市場預期NCC於農曆年前後有機會做出准駁，由於兩宗合併案一旦審議通過，「新台灣大」的用戶規模986萬、及「新遠傳」921萬，與中華電信的1,100萬行動用戶只在伯仲之間，競爭將更趨激烈。

相較於目前中華電的4G雙飽資費大多需要搭配698元以上資費，中華電開春後針對新用戶祭出599不限速上網吃到飽，是近年來相對有競爭的資費方案，據了解，中華電信有意拉攏台灣之星及亞太電信客戶。反觀台灣大及遠傳電信，則有意針對中華電499、599雙飽合約即將到期客戶，祭出相對中華電便宜的資費、展開挖角行動。

電信三雄2023年資費戰仍鎖定4G資費大打出手，5G資費則「有默契」的守住1399雙飽門檻。

台灣大及遠傳開春首部曲採取快打策略，限時一個月。其中，台灣大不限新舊客戶，499限速（21Mbps）雙飽24個月合約，網外除贈送25分鐘通話費、每月再送出499元通話金，599不限速雙飽、網外通話每月30分鐘之外再加送每月100元通話金。針對新客戶及NP攜碼客戶亦推出129／229／199／399資費，其中399不限上網20GB／月、網內通話免費瞄準競業低資費用戶市場。

遠傳限時加碼資費月付599不限速雙飽、網外每月30分鐘，合約12／24個月加送600元／2400元遠傳幣。針對學生族群祭出588不限速上網30個月合約，網內外各40分鐘免費及市話60分鐘免費。499限速21Mbps雙飽，依合約12／24個月分別送出600／1,200元遠傳幣。針對老客戶則推出499限速（21Mbps）雙飽、599不限速雙飽，再加碼送出1,700元／2,900元遠傳幣，其中499方案網外爆送每月110分鐘，亦相當吸睛。