安控業 迎影像監控換機潮

安控業再傳新利多，採購法第26條第1項確定新納入CNS16120影像監控系統安全國家標準，行政院公共工程委員會也已於2022年12月19日同步將此函正本行文予相關單位，繼NDAA商機轉單效益在國外發酵後，國內也可望拜CNS16120國家新標準上路，再添換機新題材。

資安問題愈演愈烈，為防患於未然，安防影像監控系統資安標準業經產業界的努力與政府相關單位的大力推動，已於2019年11月29日發布成為國家標準（CNS16120），也就是說，從2019年11月29日起，台灣安防影像監視系統如IP攝影機、DVR、NVR等系列產品已經有了國家標準的認證機制。

儘管資安已是於法有據，但考量到對該法知之甚詳者為數不多、確切依據該法進行採購者更少，台灣智慧安防工業同業公會在2022年9月特別發函給行政院公共工程委員會，建請轉知政府各單位在採購影像監控系統設備時，能採用通過國家標準CNS16120（影像監控系統安全）認驗證的產品，並將其納入標案的優規及參與投標的要件。

隨著各政府單位，包括中央機關到各縣市地方政府相繼在2022年底接獲此函通知，新商機也開始啟動，預期自2023年起公單位市場對符合CNS16120國家標準的影像監控系統需求勢將有所提升，對安防業者來說是一大利多。