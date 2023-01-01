長園科 擬辦1.12億元現增

長園科（8038）董事會決議，將辦理以300萬股（3,000張）為上限的現金增資，以長園科封關日股價37.4元計算，估可望募集1.12億元，若300萬股全數發行，長園科的資本額將從5.99億元增至6.29億元，資本額增加約4.77％。

長園科表示，償還銀行借款及充實營運資金，此增資案呈奉主管機關申報生效後，因應主客觀環境需要而須修正或調整時本次增資案相關內容時，除實際發行價格及基準日應提報董事會決議外，其餘相關發行條件擬授權董事長依相關法令規定辦理。

該筆增資新股將保留10％由員工認購，10％公開承銷，80％由原股東認購或無償配發。

長園科2022年前三季虧損約3,500萬元，每股稅後淨損0.59元，赤字幅度可望較前一年度銳減。不過，整體而言，2022年為連續第11年虧損，自2011年之後，財報均處於赤字狀態，而2022年前11月，長園科累計營收已達1.53億元，與前一年度相較大幅成長150％。

TrendForce表示，從全球最大的電動車市場中國來看，動力電池市場在2021年出現反轉，磷酸鐵鋰電池以52％的裝機占比正式超越三元電池，今年第一季裝機量占比持續上升至58％，成長速度也遠超過三元電池。不過以全球電動車市場來看，三元電池在2021年仍以超過60％的市占率遠超磷酸鐵鋰電池，後者市占率約32～36％。

儘管目前仍有較大差距，但觀察近兩年全球新能源電池正極材料業者產能規劃，磷酸鐵鋰材料的擴產規模和速度都將遠超三元材料。

據TrendForce調查，目前全球正極材料業者已公告的擬擴產專案集中在中國和韓國，名義上規劃總產能超1,100萬噸，其中磷酸鐵鋰正極規劃產能約占64％，不過由於規劃產能已超市場需求，未來行業總規劃產能將與實際產能之間形成一定差距，實際有效產能可達到多少仍有待觀察。