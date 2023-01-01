雖然全球地緣政治風險意識升高，晶圓代工龍頭台積電產業地位仍備受市場重視，但也因為各國扶植本土供應鏈，加上全球通膨衝擊消費性電子銷售，台積電股價2022年大跌27％，外資大幅調節賣超台積電逾100萬張。然而隨著生產鏈庫存去化獲得改善，法人均看好台積電2023年營運先蹲後跳。

對台積電等半導體業者而言，2022年是營運及股價劇烈震盪的一年。以台積電來說，2022年初因為半導體戰略地位大幅提升，各國力推半導體在地製造及扶植當地生產鏈，技術領先全球的台積電成為各國政府極力爭取目標，台積電2022年初在市場資金追捧下，股價一度衝上688元創下新天價。

但隨俄烏戰爭爆發、中國對台軍演、美國加速升息等外在不確定因素，開始衝擊消費性電子需求，進一步導致消費性晶片生產鏈市況反轉，開始劇烈修正過高庫存，台積電也因外資籌碼鬆動及市場熱錢移回美國，2022年外資大砍台積電逾100萬張，持股比率由年初75％降至年底的70％。

雖然股神巴菲特旗下波克夏海瑟威宣布已買進台積電ADR，台積電總裁魏哲家也在10月及11月連續兩個月自集中交易市場加碼買進400張台積電股票，以實際行動展現對台積電營運前景深具信心，但台積電2022年封關日以448.5元作收，累計2022年跌掉166.5元、跌幅約27％。

台積電2022年股價雖然沒有以最低點作收，但小股民力挺台積電護國神山的意願強烈。根據台灣集中保管結算所統計，台積電持股1,000張以上大股東人數至2022年底達1,458人，與年初相較減少85人，但小股東人數有增無減，2022年底零股股東人數超過89萬人，與年初相較增加逾37萬人，台積電股東總人數2022年激增近60萬人。

台積電2022年11月合併營收月增5.9％達2227.06億元，較2021年同期成長50.2％，創下單月營收歷史新高。雖然2022年第四季產能利用率下滑，但受惠新台幣匯率趨貶，法人預期合併營收可望續締新猷，全年獲利有機會逼近4個股本。至於2023年上半年仍受生產鏈庫存去化影響，7奈米及6奈米等先進製程利用率下滑，但營運預期將先蹲後跳，全年營收有信心會續創新高。

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