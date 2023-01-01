經濟前景不佳影響折疊手機成長性，2022年第四季折疊手機出貨量因為通膨而出現首見的年減後，市調機構Counterpoint預估，全球折疊手機2023年出貨量將達2270萬支，比2022年增加52.3％。然而對照Counterpoint原先預估2023年折疊手機出貨量上看2600萬支來說，下修幅度達12.7％。



折疊手機在三星每年推出新款Fold、Flip帶動下，以及榮耀、OPPO、vivo等眾多中國品牌針對內需市場推出價格親民的折疊手機，Counterpoint表示，2022年前三季折疊手機全球出貨量已達950萬支，比2021年同期大增90％。



然而受到通膨、燃料與食物等價格飛漲影響，Counterpoint表示，2022年第四季全球折疊手機出貨量540萬支、帶動全年出貨量來到1490萬支，然而，第四季折疊手機出貨量卻比2021年同期衰退。這不僅是折疊手機商用以來首見的年減，2022年全年出貨量也比Counterpoint原先預估值1600萬支少了近6.9％。



經濟與消費信心不佳對折疊手機需求已經造成傷害， 2023年全球折疊手機出貨量還是可以繼續成長，只是成長率可能會比較低一點，Counterpoint預估2023年折疊手機出貨量為2270萬支，比2022年成長52.3％，低於原預估值為出貨量2600萬支、年增率73％，而折疊手機在1000美元以上的滲透率，則有機會從2022年的10％多，成長至2023年的兩成以上。



全球折疊手機市場近年來都是由三星傲視群雄，隨著以價格見長的中國品牌折疊手機將從2023年起在海外市場試水溫，榮耀與小米的折疊手機都有進軍海外市場的規劃，Counterpoint認為即使三星仍能穩坐全球折疊手機市場領頭羊寶座，2023年折疊手機市場競爭將會加劇。