2023台北國際電玩展將登場 雲端遊戲吸睛

2023年台北國際電玩展年後登場，亞太遊戲高峰會、TGS商務區回歸實體

2023台北國際電玩展（Taipei Game Show，TGS）將於農曆年後登場，揮別疫情的陰霾，暫停2年的亞太遊戲高峰會、TGS商務區將回歸實體。

根據研調機構Newzoos在12月所發布的分析報告，預估2022年全球共有32億玩家、創造1844億美元的遊戲市場。其中雲端遊戲市場逐漸發酵，成為產業新亮點，預估在2025年市值將較今年成長3倍。

台北國際電玩展預定2023年2月2日至5日在南港展覽館1館登場，本次共有25國、逾125家廠商參展，其中海外以日本、韓國以及東南亞的廠商最為踴躍。

除了實體商務區，今年也同步加速推動線上媒合服務，讓全球業者都能夠跨越地域限制、自由交流。

除了遊戲廠商，另有不少品牌大廠參與，包含技嘉AORUS、HyperX、KIOXIA Taiwan、Foxxray狐鐳電競，以及普雷伊、三井3C等電競品牌。

除此之外，還有桌遊產品也有多達24家企業及工作室展出新品，Indie House獨立遊戲專區也有來自海內外的逾百款遊戲提供現場試玩。

至於今年重新回歸的亞太遊戲高峰會，採用虛實整合形式開講。開幕當天以「元宇宙趨勢整合應用論壇」開場，邀請產業專家針對「跟上潮流－在元宇宙的世界中經營品牌」以及「虛擬與現實之間的界線－美的新概念」兩大議題進行座談交流。

2月3日主題演講將以遊戲開發、獨立遊戲、營運行銷、區塊鏈、元宇宙、趨勢應用六大面向為主軸，邀請到半導體大廠輝達NVIDIA的資深經理陳易昇、Circle的Web3和遊戲總監Ben Morris、Photon台灣的技術總監胡學峰、Ubisoft的技術總監Kris Kirkpatrick等業界人士開講。