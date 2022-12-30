美而快線上線下通吃 2023衝實體通路

以網紅經濟及商業品牌為主要業務的美而快（5321）預計2023年開始投入實體通路，預計成立6家店面。美而快1～11月的營收28.38億元，年增14.31％，前三季每股稅後純益3.35元，年增72.2％。法人表示，美而快2022年的營收獲利均可望創歷史新高。

美而快第四季召開董事會決議投入5,000萬元，成立美而快生活美學公司，將從事實體通路的拓展。預計2023年成立6家實體店面，並以UR Living為品牌，成立複合式商城，同步也會成立線上商城。

雖然經濟不景氣，但數據顯示，線上及線下會員有相互加乘及導流導購效益。以UR Living信義店來說，有68％顧客是來自線上會員，有3成是新客。線上的客人平均每個月回購率達24％，另外線下的實體新客，有72％在30天內回到線上消費。

美而快表示，UR Living的優勢在於集團擁有眾多的品牌，目標客群明確，還搭配多元數位工具導流，如直播社群和廣告，相較於單一品牌的專賣店，更具優勢。

美而快目前營收比重為網紅品牌占32％、電商商業品牌占20％、電商生活達27％、B2B約有5％。該公司表示，2023年業務將區分為四大重心，商業品牌及KOL（關鍵意見領袖）品牌，均發展為垂直電商，另外還有生活選物及通路品牌（UR Living）。

美而快商業品牌包括有PAZZO、MEIER.Q等服飾品牌，總會員人數超過230萬人，另外也有網紅品牌，為培育網紅自創的品牌。

該公司表示，2023年的經營策略有三個核心不變，首先是網紅經濟，流量變現。第二持續發展現有商業品牌服飾品牌、KOL品牌和直播電商的影響力。第三發展創新OMO實體商業模式將優勢極大化。