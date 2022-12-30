客戶拉貨保守 晶宏拚明年中谷底翻

驅動IC廠晶宏（3141）11月合併營收年減超過6成僅剩1.04億元，並創下超過兩年以來低點。法人預期，晶宏第四季合併營收可能將再度下探，使2022年全年業績從2021年歷史新高滑落，且受客戶拉貨態度保守影響，最快要到明年中過後才有望重新升溫。

2022年下半年消費性市場需求急凍，使供應鏈重複下單的問題開始浮現，系統廠由於出貨動能大幅減弱，因此向上游大幅減少拉貨動能，以去化手中高漲的庫存水位，上游的IC設計廠同步受到衝擊。

供應鏈指出，晶宏布局的電子貨架（ESL）驅動IC在終端消費景氣需求不明情況下，大型通路商拉貨表現亦開始進入觀望及庫存盤點階段，使短期內晶宏出貨動能開始明顯減弱。

由於這波消費性庫存調整潮可能將至少一路延伸到明年第二季，因此法人認為，在第一季工作天數相對較少情況下，晶宏最快要等到明年第二季營運才有機會開始逐步止穩，在明年中營運開始重新升溫，下半年才有機會重回成長軌道。

晶宏11月合併營收達1.04億元、月減0.1％，寫下28個月以來單月低點，相較去年同期明顯減少61.7％。累計2022年前11月合併營收為23.26億元、年減4.6％。

法人推估，晶宏12月合併營收仍有望繳出1億元左右水準，不過累計第四季合併營收可能僅有3～4億元的表現，與第三季相比將季減雙位數，且2022年全年合併營收恐怕將從去年的歷史新高滑落。

晶宏受到業績表現疲弱影響，同樣使股價表現直直落。晶宏30日股價下跌1.54％至76.9元，跌破所有均線之外，2022年股價累計跌幅更高達69.8％。