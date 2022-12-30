億光 撤回中國電器專利訴訟

億光（2393）與中國電器於台灣智慧財產及商業法院的專利訴訟案出現轉機，億光撤回對該公司的專利訴訟，此為2022年億光主動撤銷的第二件訴訟案。

據了解，億光主動撤銷專利訴訟，主要是與對方已經達成和解。

億光重申，專利權的目的是為了保護創新研發成果，並且鼓勵產業發展。針對市場上不法的侵權行為，億光將採取法律行動，絕不寬貸，以捍衛億光尊重智慧財產權之一貫立場。億光不斷投入擴充技術及產品的研發、製造及設計的能力，加深智慧財產權的佈局，以強化產品的競爭力。目前已取得美、中、日、歐、韓及台等地區多件關鍵專利，將持續提供客戶優質的服務以及產品。

億光電子先前向台灣智慧財產及商業法院提起專利侵權訴訟，控告特力屋股份有限公司、展晟照明股份有限公司及中國電器股份有限公司所販賣的燈泡、燈管及吸頂燈等系列LED產品侵害億光台灣專利，對特力屋求償的金額一度達1億元，11月下旬，億光撤回對特力屋公司的專利訴訟，30日億光再宣布也對中國電器撤回專利訴訟。

2022年全球景氣急凍，總經黑天鵝飛來，但億光今年前三季仍繳出比同業相對亮麗的財報成績單，累計2022年前三季營收154億元，稅後純益12.8億元，平均毛利率跳升至28.4％，每股稅後純益達2.89元，法人預期億光2022年每股盈餘仍可望逾3元，惟LED類股的本益比偏低，億光封關日股價僅收36.95元，仍低於每股淨值（41.6元）。