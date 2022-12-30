宏碁旗下倚天酷碁 將掛牌創新板

宏碁旗下子公司倚天酷碁（2432）的股票公開發行申報於第三季底生效後，12月30日遞件向台灣證券交易所申請於創新板掛牌，亦推升宏碁集團在2022年內達十家IPO的目標達陣。

倚天酷碁以ESG、人工智慧大數據和元宇宙為三大發展策略，在投入開發「動能轉電能」之創新產品、以實踐ESG願景的同時，旗下的運動品牌Xplova，也透過軟硬整合、拓展在人工智慧大數據及元宇宙解決方案的延伸。

依其財報數字來看，2022年上半年累計營收7.63億元，稅後歸屬業主淨利0.51億元，EPS 1.77元，獲利表現已超越去年度。

倚天酷碁登記資本額為12億元，目前實收資本額6億元，去年度營收總額達12.9億元，EPS 0.94元。

倚天酷碁旗下主要的三大產品線，包括營收比重占逾6成的PC周邊相關產品，及占比約達兩成的衣著包袋類產品，另創新配件產品如智慧易付穿戴系列產品、運動品牌Xplova相關之e-Mobility產品等，比重也約有兩成。

其中，PC周邊配件產品市場雖早已遇紅海戰場，不過倚天酷碁持續以差異性及獨創性的創新產品在市場保有競爭力，如成為首個申請電競座艙專利設計的品牌公司、研發結合專利感測器技術的高階商用滑鼠、推出具獨特專利結構設計的Thunderbolt相關產品等，以科技與創新投入為不同產業提供跨界整合之產品、服務及解決方案。

另一方面，在自行車領域累積相當品牌力的Xplova，從智慧車錶、自行車訓練台等原產品線，進一步透過軟體技術、串聯周邊硬體配件、活動紀錄及環境感知，延伸推出「虛擬自行車鍛鍊」智慧訓練台新品，在歐洲地區獲得好評外，2022年也首度推出電動滑板車，跨向e-Mobility市場。

為呼應宏碁集團倡儀ESG理念，倚天酷碁積極投入將「動能轉電能」的實品化產品研發，並預計於明年上、下半年接續端出重點創新產品，為後續營運增添新動能。