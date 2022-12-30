宏達電勇闖元宇宙時尚圈

宏達電（2498）勇闖時尚圈，宣布自有元宇宙Viverse與台灣ELLE合作打造時尚元宇宙ELLEverse，雙方首波合作將推出ELLEverse所監製的男女各八套時裝及配件，未來也將陸續推出時尚元宇宙空間、時裝秀及各種獨家合作，並與名人合作打造專屬的 Avatar。

宏達電在台股封關日股價以上漲2.6％開出，只可惜開高走低，終場以平盤55.2元作收，三大法人聯手賣超2,038張，其中外資就占了1,336張。

Switch主機遊戲動物森友會開啟精品與虛擬世界的結合並掀起話題後，對元宇宙最大張旗鼓的Meta今年則與巴黎世家、Prada、Thom Browne等知名一線時尚品牌合作販售虛擬服飾，雖然一度淪為科技圈笑柄，但宏達電不甘人後，30日宣布自有元宇宙Viverse與與台灣時尚媒體合作，打造時尚元宇宙ELLEverse。

而在ELLEverse的內容方面，宏達電表示首波合作內容推出ELLEverse監製的男女各八套時裝及配件，讓用戶在宏達電元宇宙Viverse中穿戴使用，此外，ELLEverse也將在VIVERSE裡打造專屬空間，包含時裝秀場、劇院、演唱會場、活動遊樂場等，未來將有各式活動與展演在ELLEverse中舉行。

另外，宏達電也宣布VIVERSE及ELLEverse將在2023年與實踐大學服裝設計學系的畢業製作聯手打造線上展演，為元宇宙時尚圈注入新活力，而ELLEverse也將與以各式印花為闖出名號的新銳設計師Daniel Wong黃偉豪攜手，把同名品牌時裝秀搬進ELLEverse。